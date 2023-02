Calcio RSM, Gega: 'Murata, devi dare continuità'. Tesserato anche l'esterno sammarinese Rosti

Sport

Repubblica San Marino

| 14:22 - 03 Febbraio 2023

Da sinistra Gega e Rosti.

Battendo il Pennarossa 3-2 in rimonta dallo 0-2, il Murata ha centrato la vittoria, la terza della stagione, che mancava da quasi di quattro mesi. A decidere il match un gol alla Del Piero di Ura di Toccaceli e Gega, invece, le prime due reti ad accorciare le distanze.



Xhulio Gega, l'approccio non è stato dei migliori. Poi cosa è successo?



“Siamo entrati in campo timorosi, mentalmente bloccati, la striscia negativa pesa. Abbiamo lasciato campo all'avversario che avrebbe potuto chiudere il primo tempo con un vantaggio maggiore rispetto all'1-0 – dice il terzino ex Gambettola, classe 1995 - Dopo aver subito il raddoppio in apertura di ripresa su rigore, si è accesa la scintilla, ci siamo come liberati da un peso e abbiamo macinato gioco. La rete di Toccaceli ci ha dato coraggio, io ho raddoppiato di testa grazie ad un assist al bacio sul secondo palo di Dulcetti che è entrato molto bene in partita dalla panchina. Lì abbiamo dato tutto e poi ci ha pensato Ura a regalarci la vittoria con una prodezza balistica”.



Cosa cambia ora?



“Non cambia nulla se questo rimane un successo fine a stesso, se invece diamo continuità nelle prossime due partite contro avversari alla nostra portata come San Giovanni e Juvenes che abbiamo battuto all'andata, beh, allora questo hurrà in rimonta sarà stato molto importante”.



Credete ancora ai playoff?



“Certamente, in questo momento siamo distaccati di qualche punto dalla zona playoff, ma anche nelle precedenti partite contro Libertas, Cosmos e Domagnano abbiamo dimostrato che abbiamo dei valori tabto da avere segnato nove reti. L'arrivo del portiere Gueye, di Semprini, Matteoni, Dulcetti hanno allungato e migliorato in qualità la rosa e adesso c'è anche Rosti. Siamo fiduciosi. Dobbiamo collezionare almeno quattro punti nei prossimi due match, meglio se sono sei e allora la nostra stagione avrà un diverso orizzonte”.



Resta il problema della fase difensiva: il Murata è la squadra che ha preso più gol, ben 38.



“E' vero, gran parte sono arrivati su palla inattiva, con mister Angelini stiamo lavorando sui movimenti, sulle marcature in area, curando il più possibile i dettagli per limitare gli errori ed essere meno vulnerabili. La fase difensiva è questione anche di attenzione, di compattezza di squadra. Ho fiducia che riusciremo a migliorare: stiamo mettendo ogni settimana un mattone".



Com'è il rapporto con il nuovo allenatore?



“Ci troviamo molto bene, è prodigo di consigli e del resto ha un curriculum invidiabile. Non ci mette pressioni come del resto la società e questo è positivo. Ci sprona a giocare il più possibile nel giocare palla a terra: dà delle indicazioni di base su cui poi il singolo ha la libertà di fare la giocata che ritiene migliore”.



MERCATO Intanto il club ha tesserato dopo il portiere Moussa Gueye e il difensore Giacomo Matteoni - entrambi all’esordio nell’ultimo turno come l’esterno classe 2004 Mario Dulcetti - l’esterno della Nazionale sammarinese Under 21 Thomas Rosti, classe 2001, ex Del Duca e Victor San Marino.