Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:40 - 03 Febbraio 2023

Il luogo del sinistro.

Incidente stradale in via Di Gronda a Santarcangelo di Romagna intorno alle 13.15 di venerdì 3 febbraio. Per ragioni ancora da accertare il mezzo pesante ha tamponato un'auto. Ad avere la peggio l'uomo alla guida della vettura, sul posto è intervenuto il personale del 118. Dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasporto in codice giallo (di media gravità) all'ospedale "Infermi" di Rimini.