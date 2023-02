Rimini Calcio, Piscitella fuori dalla lista dei 24. Il ds Maniero: 'Seguite le indicazioni del mister'

Sport

| 18:07 - 03 Febbraio 2023

Nell’ultimo giorno di mercato il Rimini ha completato la sua campagna acquisti: dopo l’attaccante Mattia Rossetti ed il centrocampista Kevin Biondi, arrivati nelle settimane scorse, ecco Mattia Sandri, centrocampista con qualità di playmaker e all’occorrenza mezzala. Nessuna uscita per cui Rosso e Piscitella (contratto biennale) restano nei ranghi, ma il secondo non rientra nella lista dei 24.

“Piscitella lo volevano la Fermana, la Viterbese e si erano aperte altre possibilità che non ha ritenuto facessero al caso suo: sarebbe andato via in prestito per ritornare nella prossima stagione – ha spiegato il ds Andrea Maniero - Al momento è fuori lista, ma il regolamento dice che possiamo fare un altro slot, quindi se il mister vuole e la società decide, può essere inserito nuovamente. È stata una scelta tecnica. Oggi è capitata a lui, in futuro vedremo. Anche Rosso è rimasto, rifiutando qualche proposta arrivata dalla Serie D. Ha preferito rimanere qui e giocarsi le sue carte”.



La rosa abbonda tanto che ogni domenica mister Gaburro deve spedire qualcuno in panchina. “In realtà siamo in 25 – puntualizza Maniero – gli altri sono giovani come Accursi che cerchiamo di fare crescer per l’anno prossimo, o Serpe, che è arrivato per la Primavera. E’ un lavoro specifico che si fa sui giocatori”.



Maniero spiega che sono state seguite le indicazioni del mister in un mercato caratterizzato per lo più da scambi: “In relazione al budget è stato fatto il massimo”.



Perché la scelta di Sandri?

“Siamo partiti con un centrocampo più fisico e cammin facendo ci siamo accorti che serviva altro, un play più tecnico, più accentratore, che sapesse giocare il pallone in maniera diversa. Pasa nella sua carriera ha giocato soprattutto mezzala, ha fatto anche il play, di copertura, di posizione: ragionando con lo staff tecnico serviva un play diverso. Anche Sandri ha fatto molte volte la mezzala, anche se di fatto è un play molto tecnico e strutturato, con tante qualità. Quello che il mister ci ha chiesto e che la società ha fatto è avere due giocatori per ogni ruolo”.



Cercavate anche un altro giocatore in attacco?

“C’era la possibilità di fare uno scambio con un nostro giocatore, ma non si è chiuso il cerchio. Se non ci sono pari uscite non si potevano fare altre entrate. Noi abbiamo due punte centrali come Vano e Mencagli, Santini ha fatto tante partite da punta centrale, Mattia Rossetti a Campobasso ha fatto dieci gol da prima punta, a Piacenza ha fatto la prima punta ed è arrivato a cinque gol. Qualche giocatore si può adattare molto bene. Davanti pensiamo di avere molte alternative".



