Trasporto dializzati in ospedale, confermato servizio gratis per 39 pazienti

| 13:05 - 03 Febbraio 2023

Un'operatrice della Coop la Romagnola assiste un paziente.



Sono 39 le persone residenti nel distretto sanitario Rimini nord, sottoposte a dialisi, che usufruiscono del trasporto gratuito dal proprio domicilio agli ospedali di Rimini e Santarcangelo. Il servizio è stato prorogato fino al novembre 2024, con un contributo di circa 93.000 euro erogato dall'Ausl Romagna. La gestione è affidata alla cooperativa sociale onlus La Romagnola. “Attraverso la sinergia con La Romagnola diamo attuazione al diritto alla mobilità per tutte e tutti, venendo incontro alle specifiche esigenze e bisogni dei pazienti - è il commento dell’assessore alle politiche per la salute del Comune di Rimini e Presidente del Distretto socio sanitario di Rimini Kristian Gianfreda – Un modo per agevolare i loro continui spostamenti sollevandoli, per quanto possibile, dall’incombenza dell’organizzazione del viaggio e dei costi che, soprattutto oggi, con l’aumento del diesel e della benzina, sono tutt’altro che irrisori”.



La sindaca di Santarcangelo Alice Parma sottolinea l'obiettivo di "creare una rete di vicinanza sempre più prossima ai cittadini e alle famiglie, per arrivare a una diversificazione puntuale in grado di rispondere con precisione sempre maggiore alle necessità della popolazione". Il rinnovo del servizio, infine, "è un segnale importante e una testimonianza dell'attenzione di tutta la comunità nei confronti delle persone che hanno più bisogno di assistenza".