Romagna wild race, a Misano due appuntamenti tra ostacoli, sudore e divertimento

Sport

Misano Adriatico

| 11:23 - 03 Febbraio 2023

Gli atleti impegnati nella gara.

Due appuntamenti sportivi ad alto tasso di adrenalina, sudore e divertimento quelli proposti da Romagna Wild Race al Misano World Circuit per domenica 26 febbraio. Il primo è 'Endurance di 4 ore' con partenza alle 6 del mattino. Le squadre che parteciperanno alla seconda edizione della gara, saranno composte da 5 partecipanti e dovranno superare una serie di prove e sfide avvincenti. Dovranno farlo insieme ed insieme giungere al traguardo per ottenere il premio.



Sempre domenica 26 si svolgerà la terza edizione della "RWR Winter edition", una gara di 7 km e 20 ostacoli. I partecipanti saranno divisi tra competitivi e non competiviti. Per i primi la partenza è alle 11, per gli altri alle 12. "L'obiettivo principale" dicono gli organizzatori "è il divertimento. I competitivi affronteranno gli ostacoli nella versione più tosta, mentre per i non competitivi gli ostacoli saranno più semplici".



Clicca qui per informazioni ed iscrizioni