Calcio Promozione, Sampierana a -1 dal Gambettola leader. Barontini: 'E' ancora tutto da giocare'

Sport

Cesena

| 10:54 - 03 Febbraio 2023

Il tecnico della Sampierana Federico Barontini.



“Adesso siamo noi a -1, ma non è cambiato nulla: il campionato è ancora tutto da giocare”. Parola di Federico Barontini, il tecnico della Sampierana all’indomani del pareggio casalingo sul campo (ottimamente spalato) contro il forte Novafeltria (1-1) e la contemporanea vittoria della rivale Gambettola sul Torconca (4-2) nei due recuperi del mercoledì. Per la cronaca, è il primo pareggio interno della Sampierana dopo otto vittorie di fila.



Mister Barontini, due pareggi di fila e il Gambettola è tornato davanti.



“Se ho un rammarico è per la partita di Misano in cui abbiamo gettato al vento due punti mangiandoci il gol del raddoppio in più occasioni e subendo nel finale il gol del pareggio. Tra l’altro abbiamo subito la doppia beffa con il caso dell’espulsione: innanzitutto non si è capito il motivo del rosso diretto visto che il mio giocatore faceva solo ostruzione sul portiere; in più è stato buttato fuori Lanzi invece di Drudi, l’arbitro ha cioè effettuato uno scambio di persona e così il nostro bomber non è potuto scendere in campo contro il Novafeltria e non lo potrà fare neppure domenica contro il Torconca”.



Avete pagato la sua assenza?



“Ci mancava anche Canali, pure lui espulso a Misano, e al posto di Lanzi, un giocatore fondamentale perché là davanti altri con le sue caratteristiche non l’abbiamo, non ho potuto schierare il suo sostituto naturale, Para, infortunato. Abbiamo giocato senza un centravanti di ruolo, con Pippi e Castagnoli, un 2005, che è un esterno. Eppure abbiamo sfoderato una prestazione di livello contro la terza della classe: siamo andati sotto su rigore e dopo una ventina di minuti di difficoltà ci siamo ripresi bene e nella ripresa la partita è stata aperta e avremmo potuto farla nostra con le occasioni di Drudi a tu per tu con il portiere e il bel tiro di Berni sul quale è stato molto bravo il portiere. Il pareggio è giusto. Sotto il profilo fisico ho avuto buone risposte dopo gli 80 minuti in dieci di Misano. Non ci resta che guardare avanti”.



Vi aspetta il Torconca, di nuovo in casa…



“E’ una squadra lontana parente di quella dell’andata, in salute come testimonia la striscia di quattro vittorie di fila prima del ko contro il Gambettola; i rinforzi l’hanno resa più competitiva, in attacco Pasolini è un bomber di razza e Gravina un partner pericoloso, Vukaj è un signor giocatore e lo ricordiamo bene per le due prodezze su calcio piazzato all’andata. Rientra Canali, avremo ancora indisponibile Lanzi e Para verrà in panchina. Ho piena fiducia nel gruppo, abbiamo le armi per vincere anche senza il nostro attaccante di maggiore peso”.



Mister Barontini, alla sua squadra si può solo rimproverare di non avere finora il killer instict. Teme alla lunga di pagare questo limite?



“E’ vero, non abbiamo chiuso delle partite e abbiamo lasciato dei punti, però è anche vero che sviluppiamo una gran mole di gioco e creiamo tanto. Sull’aspetto della finalizzazione dobbiamo migliorare, faremo esercitazioni specifiche per essere più freddi e precisi in zona gol. Non lasciamo nulla al caso”.