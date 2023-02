Giovani e dipendenze: incontro con gli studenti ad Ospedaletto

Attualità

Coriano

| 10:41 - 03 Febbraio 2023

L’assessore Ottogalli con la dirigente Scolastica Barbara Cappellini e una insegnante.

Una lezione speciale sul mondo giovanile e le dipendenze. Venerdì mattina l’assessore alla scuola e politiche sociali, Paolo Ottogalli, ha partecipato al terzo incontro promosso con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Ospedaletto e rivolto agli studenti delle classi di scuola media. Un’ iniziativa che ha coinvolto complessivamente circa settanta studenti ai quali l’assessore Ottogalli, in qualità di medico in primis, oltre che di amministratore, ha tenuto a spiegare quanto sia importante coltivare la propria individualità e autostima. “La difficoltà di socializzazione, specie dopo la pandemia e la Dad, ha acuito questo disagio mettendo a rischio dipendenze moltissimi adolescenti. Dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti, uso eccessivo di internet e telefoni cellulari. La riduzione della libertà e l’emulazione sono rischi da non sottovalutare”, ha sottolineato ai ragazzi l’assessore. Da qui la promozione di iniziative come quella di venerdì, in cui hanno preso parte gli insegnanti e la dirigente scolastica d’istituto Barbara Cappellini. Argomenti attuali ha rimarcato l’assessore ma che necessitano di essere affrontati con impegno e determinazione nelle classi di adolescenti.