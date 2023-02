Rimini ricorda Franco Leoni Lutizi, sopravvissuto della strage di Marzabotto

Attualità

Rimini

| 10:22 - 03 Febbraio 2023

Ingresso del Teatro degli Atti.

Nella ricorrenza della 6^ Giornata Nazionale delle Vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - istituita dal 2017 nel giorno primo febbraio - l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) organizza, per sabato 4 febbraio, un convegno per celebrare la memoria di un testimone d'eccezione della strage di Marzabotto, sopravvissuto grazie al sacrificio della madre, che è stato dirigente di ANVCG: Franco Leoni Lautizi.



Si terrà infatti domani - 4 febbraio ore 9.30 - al Teatro degli Atti di Rimini, l'incontro rivolto alle scuole intitolato "Franco Leoni Lautizi. Un testimone tra Pace Memoria e Europa". Franco Leoni, che perdonò i nazisti, amava profondamente i giovani e per loro, col passare del tempo, aveva trovato la forza di raccontare, di ricordare tutto quello che gli era accaduto. Morto nell'aprile del 2021, ha consegnato la sua vita e il suo pensiero alle pagine della biografia uscita postuma: "Ti racconto Marzabotto". Dal libro, scritto dallo storico Daniele Susini con la prefazione di Martin Schulz, emergono i temi che ispirano questo appuntamento: memoria, non violenza, riconciliazione ed Europa.



Del ruolo della memoria per la pace in Europa sono chiamati a dibattere nel convegno personaggi di caratura nazionale ed internazionale: il Presidente della CEI Cardinale Matteo Maria Zuppi, l'ex Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti, l'Assessore con delega alle Politiche per la Pace del Comune di Rimini Francesca Mattei, il Vice presidente Nazionale vicario ANVCG Michele Corcio. Una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Vera Bessone, per coinvolgere la platea in un importante momento di riflessione collettiva e di arricchimento.



Organizzato da ANVCG in collaborazione con il Comune di Rimini, il convegno si tiene sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Istituto per la storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea della provincia di Rimini.



L'evento è output per la Regione Emilia-Romagna del progetto "Testimoni di Pace", promosso da ANVCG in protocollo di Intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito nelle scuole di tutta Italia nell'anno scolastico 2022-2023 e realizzato con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. per l'anno finanziario 2020



ANVCG promuove e sostiene ogni iniziativa diretta al consolidamento della pace, alla cooperazione e all'amicizia tra gli Stati, alla cessazione dei conflitti ed alla informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in Italia e nel mondo sui tragici effetti delle Guerre sulle popolazioni civili. Promuove l'educazione alla cultura della pace, valorizza il ricordo dei caduti il cui sacrificio serva da monito per l'eliminazione delle guerre.



Il convegno, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa iscrizione obbligatoria, sarà trasmesso anche in diretta streaming Info all'indirizzo mail della segreteria organizzativa.