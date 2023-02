Ancora un furto di figurine Pokemon, arrestato 32enne riminese

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 08:55 - 03 Febbraio 2023

Ancora oggi, a distanza di anni dall'esplosione del fenomeno Pokemon, la collezione di carte continua a far parlare di sé, a causa di una serie di spiacevoli situazioni. Le famose card sono state nuovamente al centro di un furto proprio per via della loro popolarità.



Un 32enne ha cercato di rubare le speciali confezioni all'interno dell'Iper Rubicone di Savignano. Mercoledì pomeriggio, un siciliano residente a Rimini, avrebbe provato a nascondere le rinomate carte, per un controvalore di circa 500 euro, senza passare dal registratore di cassa. A causa dei suoi atteggiamenti sospetti è stato notato dai dipendenti del negozio che prontamente hanno chiamato le forze dell'ordine.



Stando alle investigazioni, l'uomo le avrebbe rubate per rivenderle velocemente, per poi usare i contanti per acquistare droga. Per lui è scattato l'arresto. Dopo una notte nelle celle di sicurezza, ieri è comparso in tribunale per la direttissima difeso dall'avvocato Filippo Raffaelli.



Questo non è che purtroppo l'ennesimo caso di furto nei riguardi del gioiellino di Satoshi Tajiri. Nello stesso negozio, a metà gennaio, un'altra persona residente a Rimini si era impossessata di figurine da collezione per 900 euro.