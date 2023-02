Devasta hotel a Rimini e aggredisce i poliziotti: arrestata

Cronaca

20:41 - 02 Febbraio 2023

Semina lo scompiglio all'esterno di un hotel di Miramare e aggredisce i poliziotti: una giovane magrebina è stata arrestata nella notte tra mercoledì e giovedì (1-2 febbraio) per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L'allarme è scattato intorno all'una e cinquanta di notte ed è stato proprio il titolare della struttura ricettiva ad allertare la Squadra Volante, preoccupato per lo stato di agitazione della donna. All'arrivo degli agenti, la giovane ha iniziato a dare in escandescenze, lanciando sedie e vasi: prima di essere immobilizzata, ha colpito un poliziotto. Questa mattina (giovedì 2 febbraio) l'arresto è stato convalidato. Il giudice, in attesa del processo, ha disposto l'obbligo di firma nei confronti della donna.