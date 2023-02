Calcio, Europei U-21: San Marino pesca l’Italia nelle qualificazioni

Sport

Repubblica San Marino

| 18:36 - 02 Febbraio 2023

San Marino-Lettonia (Foto Fsgc/Pruccoli).



Hanno avuto luogo questa mattina a Nyon, quartier generale della UEFA, i sorteggi per stabilire i Gruppi di Qualificazione agli Europei U-21 di Slovacchia 2025. San Marino, inserito in sesta fascia e pertanto destinato ad uno dei raggruppamenti composti appunto da sei squadre, ha trovato spazio nel Gruppo A. Gli abbinamenti ascendenti, a livello di Ranking UEFA, hanno svelato formazioni note, un inedito ed altre con cui i Biancazzurrini non giocavano da tanto tempo. È questo il caso, in primis, dell’Italia: i ragazzi di Nicolato sono la testa di serie del raggruppamento. L’unico precedente tra Azzurrini e Biancazzurrini risale al doppio confronto del 1989, con entrambe le sfide terminate 2-0 in favore dell’Italia: a Serravalle decisero Rossini e Benedetti, mentre nella gara del Benelli di Ravenna andarono a segno Fuser e nuovamente l’ex attaccante dell’Atalanta, Stefano Rossini.



Tanti e più recenti, invece, gli incontri con i pari età della Lettonia. L’ultimissimo ha prodotto anche un risultato positivo: è infatti storia recente il pareggio a reti inviolate nelle Qualificazioni agli Europei U-21 che saranno assegnati quest’anno. Il 29 marzo 2022 i Biancazzurrini di Matteo Cecchetti hanno scritto un’altra pagina di storia per il calcio sammarinese. Nella precedente gara di Riga, la Lettonia si impose 2-0 a margine di una gara giocata con coraggio dai Titani. Riavvolgendo il nastro delle gare internazionali, San Marino e Lettonia si sono incrociate anche nel gruppo di qualificazione ad EURO 2009. Furono sfide molto equilibrate, che videro la Lettonia passare 2-0 allo Skonto Stadium e di misura a Serravalle, quando decise l’unico gol di Kamešs. I primissimi incontri tra le due squadre ci portano ad inizio anni Duemila: al 2-0 di Serravalle, fece seguito un 4-1 a Liepaja, nel quale andò a segno Manuel Marani.



Presente alla cerimonia di sorteggio nella sede della UEFA, insieme al Match Manager Michele Raschi, anche il Commissario Tecnico Matteo Cecchetti, che commenta a caldo: “Contento di aver trovato di nuovo la Lettonia, che ci riporta alla mente ricordi piacevoli e freschi, visto il risultato positivo nell’ultimo precedente dello scorso anno. Di certo anche loro ci aspetteranno e mi penso che saranno due partite bellissime. Per quanto riguarda l’abbinamento con l’Italia, è stata una fantastica sorpresa. Sono certo che si tratterà un grande evento per tutta la Repubblica di San Marino e per il calcio di casa nostra, misurarci con i nostri “cugini” italiani. Non meno affascinanti le gare con Norvegia, Irlanda e Turchia. Posso dirmi soddisfatto del girone, sarà molto stimolante per i ragazzi. Debutteremo a giugno in Lettonia e dovremo farci trovare pronti, poi chiuderemo l’anno alla grande ospitando l’Italia in novembre. Sono davvero contento e motivato per l’esito di questo sorteggio”.



Senza precedenti il confronto tra San Marino ed Irlanda. I britannici sono entrati nel Gruppo A dalla seconda fascia e rappresenteranno un osso duro per tutte le altre candidate alle qualificazioni a Slovacchia 2025. Tra queste, Norvegia e Turchia vorranno certamente dire la loro. Gli scandinavi tornano ad incrociare San Marino dopo le due sfide, in meno di un mese, dell’autunno 1992. E se a San Marino finì 3-0, la prima assoluta – disputata a Lillestrom – terminò invece 3-2 in favore della Norvegia, nonostante la doppietta di Andrea Ugolini. Il gol decisivo, a dieci dal termine, lo segnò Alf Inge Håland, padre di Erling – bomber ventiduenne del Manchester City.



Non meno elettrizzanti i precedenti con la Turchia, quattro, spalmati a cavallo di metà anni Novanta. Al 4-0 di Istanbul dell’ottobre 1992, fece seguito uno 0-2 la successiva primavera a Serravalle – dove a sbloccare la partita fu Hakan Şükür. A distanza di quattro anni, San Marino e Turchia si ritrovarono nelle Qualificazioni agli Europei del 1998. Ad Istanbul i padroni di casa si imposero 3-0, mentre a San Marino i Biancazzurrini si tolsero la soddisfazione di segnare a Metin Aktas, grazie all’acuto di Andy Selva nell’1-4 finale.