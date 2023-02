Calcio Prima, Riccione ko in casa nel derby contro il Superga (2-3)

Sport

Riccione

| 18:25 - 02 Febbraio 2023

Sconfitta interna per il Riccione prr mano del Superga per 2-3.

Parte con il piglio giusto il Riccione creando situazioni pericolose ed impegnando Balsanini un paio di volte. Esce dal guscio il Superga al 10', conquista una punizione sul vertice sinistro dell'area di rigore, palla calciata nel mucchio, Amati A. esce ma sfiora appena la palla che carambola a tre metri dalla riga di porta sui piedi di Fratesi che insacca a porta sguarnita.

I bianco-azzurri schiacciano i cattolichini con un buon possesso palla e diverse occasioni da rete ma tutto sfuma, la palla non vuole entrare. Il Superga agisce di contropiede arriva in zona d'attacco tre volte e sfiora il raddoppio in almeno due circostanze. Doccia gelata ad inizio ripresa; corner al 48', Galli indisturbato salta più in alto di tutti ed infila la palla nel set di testa ed è 0-2.

Neanche il tempo di schiarirsi le idee ed una palla persa sulla linea mediana del campo scatena un vertiginoso contropiede e Piccari al 53' ringrazia Fratesi e sigla lo 0-3. Come se non bastasse al 68' Ioli incappa nel secondo giallo ed il Riccione rimane in dieci. Al 70' percussione di Fantini, palla fermata con una mano e l'arbitro Capaccio fischia un calcio di rigore che Klyvchuk trasforma di precisione spiazzando il portiere (3-1).

Anche se in dieci il Riccione non demorde e l'uomo in meno proprio non si vede, anzi all'85' pressione su Secchi sul vertice destro dell'area di rigore, palla rubata che poi arriva a Colonna che in tutta velocità entra in area di rigore e con un gran diagonale rimette in discussione la partita (3-2).

Ultimi dieci minuti con forcing finale ma il Superga regge l'urto ed espugna l'Arena dei Cavalieri.



Il tabellino



Riccione: Amati A., Olivieri (54' Fabbri), Ndao, Gueye, Ioli, Bencivenga, Brisigotti dal 67' Amati B., Magrotti (54' Colonna), Capriotti, Klyvchuk, Fantini (90' Bastianelli). A disp. Giustolisi, Lotti, Fini, Ingrosso, Dragoni. All. Denis Iencinella.

Superga: Balsanini, Galli, Fraternali, Secchi, Cermaria, Esposto, Ortolani, Zaccagni, Fratesi, Piccari, Ugoccioni (70' Semprucci). A disp. Magi, Balducci, Arduini, Casati, Bacchiani, Bernardi, Reggiani, Gigante. All. Maurizio Semprini.

Arbitro: Giuseppe Capaccio di Rimini.

Reti: 10' Fratesi (S), 48' Galli (S), 53' Piccari (S), 70' Klyvchuk (R), 85' Colonna (R).

Note. Espulso al 68' Ioli (R) per doppia ammonizione. Ammoniti Riccione; Magrotti, Olivieri, Brisigotti, Fabbri, Capriotti, Ndao. Ammoniti Superga; Ugoccioni, Secchi.