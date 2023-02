Calcio RSM: Murata-San Giovanni, posticipo da corsa ai play-off

Sport

Repubblica San Marino

| 18:17 - 02 Febbraio 2023





Torna l’anticipo del venerdì, nel Campionato Sammarinese BKN301, che domani sera ad Acquaviva opporrà Cailungo e Tre Fiori. Caratterizzati da obiettivi diametralmente opposti, i collettivi di Protti e Selva inseguono punti pesanti. I Gialloblù, reduci da tre pareggi nelle ultime quattro uscite (contro La Fiorita, Cosmos e Virtus), vogliono riprendere a macinare vittorie e riscattare il cocente pareggio della sfida d’andata. Da quel 2-2 vuole ripartire invece il Cailungo, che pure non sta facendo male negli ultimi tempi, in cui ha imposto un pareggio a reti inviolate al Cosmos capolista ed ha ceduto solo al quotato Tre Penne. Assente per squalifica Giangrandi, fantasista dei Rossoverdi.



Dovrà fare a meno di due titolari come Nodari e Pirini, invece, Luigi Bizzotto. Il tecnico della Virtus – che nel posticipo dell’ultimo turno ha riacciuffato nel finale proprio il Tre Fiori – prepara la sfida al Fiorentino, nella quale i Neroverdi non possono fallire. Con quattro punti incamerati nelle ultime tre partite, la squadra di Acquaviva è quella dal rendimento inferiore nel periodo considerato delle cinque in corsa per il titolo – scivolando proprio ai piedi del gruppo-scudetto. Ciò detto, parliamo comunque di una squadra distante appena cinque punti dalla vetta e che può contare su una rosa di grande valore. In grande spolvero il Fiorentino, che ha conquistato nove dei suoi quattordici punti in classifica nelle ultime cinque gare disputate. Nuovamente in campo dopo aver osservato il turno di riposo, i ragazzi di Malandri avranno a che fare con un ostacolo particolarmente impervio nell’unica gara programmata sabato alle ore 15:00.



Non che al Domagnano, prima inseguitrice in classifica del Fiorentino, vada particolarmente meglio. In arrivo, nell’anticipo di sabato alle 19:00, il Tre Penne. Gli uomini di Ceci hanno infilato tre vittorie consecutive e se vogliono alimentare ambizioni da titolo, non possono permettersi passaggi a vuoto. Per il Domagnano, che arriva dalla dolorosa sconfitta con la Juvenes-Dogana, l’occasione per voltare pagina con un avversario che – nel recente passato – ha portato in dote buoni riscontri, nonostante il pronostico a sfavore. In contemporanea, ma ad Acquaviva, anche Folgore-Pennarossa. Invischiate in una lotta senza quartiere per l’accesso ai play-off e che sta coinvolgendo nove delle quindici formazioni iscritte, le squadre di Lepri e Gori non stanno vivendo il loro miglior periodo. La Folgore non vince da quattro turni, mentre il Pennarossa ancora deve capacitarsi della sconfitta patita dal Murata, nonostante si trovasse sul 2-0 al 61’.



Venendo al programma domenicale, sono due le sfide a trovare spazio alle ore 15:00. Entrambe coinvolgono le prime della classe, Cosmos e La Fiorita, che si sfideranno a distanza. Sul sintetico di Domagnano toccherà agli uomini di Nicola Berardi, balzati in vetta per via del rinvio di La Fiorita-Cailungo (si recupererà il prossimo 8 febbraio). Per i Gialloverdi l’avversario risponde al nome di Faetano: la banda di Girolomoni è quella che sta attraversando il periodo peggiore, in termini di rendimento. Complice anche un calendario non certo agevole, i Gialloblù arrivano da cinque sconfitte consecutive e dovranno fare a meno del proprio tecnico per le prossime tre giornate. In mezzo al campo le assenze per il Cosmos, senza gli squalificati D’Addario e Di Maio che torneranno a disposizione per il big match con La Fiorita programmato per la diciannovesima giornata.



All’Ezio Conti di Dogana toccherà invece a Juvenes-Dogana e La Fiorita. Capaci di interrompere un’emorragia di risultati proprio in occasione dell’ultima sfida giocata, contro il Domagnano, gli uomini di Amati – ancora fuori per squalifica – sono chiamati da complicato test di maturità con i campioni in carica. Il club di Montegiardino ha recentemente regalato a Thomas Manfredini la sua prima vittoria assoluta in veste di allenatore e non intende certo fermarsi. Nella consapevolezza che tra sette giorni esatti – dovesse La Fiorita battere sia Juvenes-Dogana che Cailungo, quest’ultimo nel recupero infrasettimanale – tornerebbero a guidare la graduatoria, proprio alla vigilia dello scontro diretto col Cosmos.



A chiudere il programma della diciottesima di campionato, la sfida più equilibrata e forse delicata dell’interno turno. Sul sintetico dello stadio di Acquaviva, infatti, San Giovanni e Murata si giocheranno punti importanti per quel che concerne l’accesso ai play-off. I Bianconeri di Angelini, che hanno prodotto quattro punti nelle tre giornate precedenti, intendono dare continuità alla clamorosa rimonta sul Pennarossa della scorsa settimana. Un eventuale successo sul San Giovanni, in un fine settimana in cui le concorrenti dirette sono impegnate in gare dal coefficiente di difficoltà elevato, prometterebbe di riscrivere i rapporti di forza sulla soglia della post-season.