Calcio Prima, dopo il ko il Bellariva cerca la riscossa con l'Asar. Parola al presidente Deluigi

| 17:42 - 02 Febbraio 2023

Il Bellariva.

Rabbia e voglia di rialzarsi subito. E’ lo spirito che caratterizza il Bellariva all’indomani della sconfitta interna contro il Gatteo (1-3), squadra che ha dimostrato la sua forza, ora agganciato alla formazione di Denis Morolli al secondo posto (ma con una partita in meno) a -1 dal Morciano, anch’esso con una partita da recuperare.





Presidente Maurizio Deluigi, che è successo domenica?

'L'“Abbiamo affrontato una squadra molto agguerrita, organizzata, che merita come noi di stare in alto. Ce la siamo giocata alla pari fino all’espulsione di Guido Nanni, poi l’avversario ha preso il sopravvento. Ci sta perdere o pareggiare contro il Gatteo, una delle big della stagione, favorito per il primo posto e che comunque all’andata abbiamo battuto; semmai dobbiamo avere il dente avvelenato per il pareggio per 2-2 contro il fanalino di cosa Perticara nel turno precedente”.







Solo sei punti nelle ultime cinque partite, eppure siete ancora nei quartieri altissimi della classifica.

“E’ la dimostrazione che qualche battuta a vuoto capita a tutte le squadre: tempo fa al Villamarina, ora al Riccione che nelle ultime cinque partite ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. E’ anche il segno del grande equilibrio che porta a risultati sulla carta inaspettati. Al vertice, sei squadre sono racchiuse nello spazio di tre punti e occhio al Roncofreddo a -3 dalla sesta. Per quanto ci riguarda, non cerchiamo alibi, ma è anche vero che nelle due ultime partite abbiamo dovuto fare i conti con numerose assenze che hanno tolto frecce all’arco del tecnico; anche nel prossimo turno avremo fuori oltre a Nanni ancora Zamagni per squalifica, ma contiamo di recuperare qualche pedina che era fuori per acciacchi vari”.







Deluigi, domenica vi aspetta una partita difficile sul campo dell’Asar, che ha vinto il recupero contro i Delfini e cerca punti salvezza.

“E’ un avversario scorbutico, che anche all’andata ci mise alla frusta. Bisogna stare lì con la testa, concentrati, fare squadra come abbiamo dimostrato di saper fare nei momenti difficili. Ho fiducia che lo l'indomito spirito di questo gruppo di ragazzi darà una bella risposta sul piano caratteriale”.



Presidente, quale può essere l’obbiettivo del Bellariva?

“A questo punto della stagione siamo ad un passo dalla salvezza che era ed è il primo l'obbiettivo stagionale del club. Abbiamo una posizione buona di classifica che abbiamo costruito con fatica e impegno dimostrando sul campo di poter competere per i playoff. Il campionato è ancora lungo, le insidie tante. Se riusciremo a restare tra le prime cinque, bene, altrimenti nessun dramma. La nostra forza è giocare per divertirci”.