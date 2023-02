Renzi chiede interventi nel 'Triangolone' di Marina Centro: 'È il biglietto da visita della città'

Attualità

15:55 - 02 Febbraio 2023



Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, sollecita l'amministrazione comunale a un intervento di riqualificazione del triangolone di Marina Centro, "Immagine e biglietto da visita della città", proponendo anche, entro la fine del 2023, un concorso internazionale di idee per una progettazione di alto livello.



Come noto, il triangolone è l'area compresa tra il viale Cristoforo Colombo, lungomare Tintori, largo Boscovich e piazzale Fellini, che è entrata nel posesso del comune di Rimini il 18 maggio 2017. "Da allora - spiega Renzi - l'amministrazione comunale si è limitata alla determinazione dei canoni annui, che per il 2023 ammontano a circa 350.000 euro, e al rinnovo annuale delle concessioni".



Renzi accusa l'amministrazione comunale di aver "ampiamente propagandato", a fine ottobre, di aver stanziato 110.000 euro per l'attribuzione dell'incarico di progettazione per il nuovo masterplan dell'area: "A novembre la spesa e l'incarico sono stati eliminati dal Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-24". Questa sera (giovedì 2 febbraio) in consiglio comunale Renzi ripresenterà l'interrogazione per sollecitare la rigenerazione dell'area: "Dopo 6 mesi è opportuno procedere", chiosa.