Curiosità di Serie A: le più forti in casa, in trasferta, le squadre overone e underone

15:53 - 02 Febbraio 2023

Le quote di Serie A mostrano chiaramente che il Napoli è la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto, tuttavia, il girone di andata è stato concluso con il Milan al secondo posto e Lazio, Inter e Roma a pari punti.



Mentre i Partenopei si sono laureati Campioni d’Inverno con 50 punti in 19 gare, il Milan ha sprecato diverse gare per stringere la distanza dal primo posto. Il girone di ritorno offre già tantissime novità e le scommesse live dei risultati in diretta si presentano imprevedibili. Ecco le curiosità statistiche del girone di andata relativo alla Serie A 2022 – 2023.



Le squadre più forti in casa



Il Napoli domina lo score casalingo con 8 vittorie e 1 sconfitta per un totale di 25 punti e 26 gol segnati, seguono al secondo posto Juventus e Inter con 24 punti conquistati fra le mura casalinghe. Al terzo posto c’è il Milan che a San Siro ha realizzato 7 vittorie, 1 pareggio e subìto 1 sconfitta nel girone di andata. Insieme al Napoli, soltanto la Juve non ha mai perso in casa nelle prime 19 gare.



Le più forti in trasferta



C’è sempre il Napoli stabile nel suo dominio assoluto anche in trasferta con 25 punti conquistati nelle 10 gare disputate. La novità in questa statistica è l’Atalanta, che nelle 10 gare disputate in trasferta ha guadagnato ben 21 punti, al pari della Roma, per questo motivo sono al secondo posto fra i club più forti in trasferta. Anche la Lazio ha ottenuto un buon punteggio in trasferta con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.



Reparti offensivi e difese più forti della Serie A



Il Napoli vince in ogni reparto, soprattutto dopo il 5 – 1 contro la Juventus, infatti, il reparto offensivo dei Partenopei vanta ben 46 reti, la difesa ha subìto soltanto 14 gol.

Al secondo posto per il reparto offensivo più forte della Serie A c’è l’Inter con 38 reti in 19 gare, segue l’Atalanta con 37 gol.Le altre difese più forti del campionato sono la Lazio con 15 gol subìti e la Roma con 16 reti subìte.La squadra che ha terminato più gare in Over 2.5 è il Milan, con soli 5 risultati su 19 terminati in Under 2.5 e ben 14 gare terminate con più di 2 gol totali.Segue l’Inter con 13 partite terminate in Over 2.5 e 6 in Under 2.5, mentre al terzo posto c’è la Salernitana con 12 match terminati in Over 2.5.Napoli, Bologna, Lazio e Sassuolo, hanno terminato 11 gare con risultati Over 2.5 sulle 19 totali disputate nel girone di andata.La squadra più underona è l’Empoli che ha concluso 14 gare con meno di 3 gol totali fra realizzati e subìti, segue il Lecce con 13 risultati terminati in Under 2.5 e poi ci sono in questa speciale classifica Torino, Sampdoria, Roma e Juventus con 12 gare su 19 terminate in Under 2.5.