Nata sotto le Due Torri, bellariese di adozione: la cantautrice Darma esce con il nuovo singolo

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:33 - 05 Febbraio 2023

È la nuova tappa del percorso musicale di una talentuosa cantante con sangue bolognese (è originaria delle Due Torri), ma felicemente romagnola d'adozione, bellariese per la precisione. Silvia Vasini, in arte Darma, sfida anche la cabala e venerdì 17 febbraio farà uscire il suo nuovo singolo, "Lo deciderà l'amore".



L'amore, filo conduttore del suo primo album, "Vertigine", uscito nel 2020, è dunque anche il tema del nuovo singolo. "La canzone riporta subito alla mente l'intuizione di Jung del filo d'oro - spiega Darma - il filo che unisce due anime, che si ritroveranno anche dopo essersi separate, allontanate e dopo aver percorso strade diverse". "Lo deciderà l'amore" è un brano fortemente introspettivo, che esprime la maturità e la consapevolezza di un'artista, che, con la sua voce e con le sue canzoni, ha riscosso consensi e apprezzamenti. Dalle sonorità vintage di "Vertigine", disco in cui si sentivano le influenze dei suoi artisti preferiti, Amy Winehouse su tutti, al pop maturo e intenso di "Basterebbe respirare" e ora di "Lo deciderà l'amore", brano prodotto da Cristian Bonato di Numeri Recording e arricchito dalla chitarra di Massimo Marches: "È una canzone che rappresenta l'attesa, l'attesa di capire dove stesse davvero il mio cuore. E allo stesso tempo anche la fiducia in quella grande forza che è l'amore: dobbiamo lasciare che ci guidi e ci porti dove...deve portarci".



Per il futuro, la cantautrice bellariese ha le idee chiare: "Vorrei ritrovare l'onda creativa, rimettermi a scrivere e comporre. La frenesia della vita quotidiana spesso ci porta via dalla nostra vera essenza e dai nostri talenti".



