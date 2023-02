Vita Spericolata, 40 anni dopo: e il Sindaco omaggia Vasco

Attualità

Rimini

| 15:18 - 02 Febbraio 2023

Vasco Rossi a Sanremo 83 (Rai).

"Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte, fatte così": era il febbraio del 1983 quando un giovane Vasco Rossi partecipò per la seconda volta al Festival di Sanremo (l'anno prima, nell'82, aveva esordito con "Vado al massimo" classificandosi ultimo tra le canzoni finaliste della kermesse) con uno dei brani più iconici della sua leggendaria carriera. "Vita spericolata" è passato alla storia come l'inno di un intera generazione, della quale ha fatto parte anche il Sindaco di Rimini Jamil Sadeghoolvaad, che ha voluto dedicare un pensiero al brano in occasione dei quarant'anni dalla pubblicazione (esatto, 40). Il cantautore di Zocca da tempo è particolarmente legato alla città di Rimini e all'intera Riviera, che puntualmente sceglie ogni anno come meta delle proprie vacanze: un luogo dove staccare la spina tra gli impegni che solo la vita di una rockstar può avere. "Un periodo che ha segnato anche l’inizio dello stretto legame con Rimini - scrive il primo cittadino Sadegholvaad - un rapporto speciale che prosegue ancora oggi, in questa vita forse meno “spericolata”, ma non per questo meno intensa...".