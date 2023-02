Attualità

Rimini

| 14:40 - 02 Febbraio 2023

Alberi caduti sulla ciclabile.

Protesta dei cittadini per il degrado in cui versa il Parco Marecchia a Rimini: alcuni alberi sono caduti durante la tempesta della settimana scorsa anche sulla pista ciclabile. La segnalazione arriva da un nostro lettore, che, lamenta la dimenticanza del Comune e Anthea per quanto concerne la rimozione delle piante che intralciano la stradina riservata al transito dei pedoni.