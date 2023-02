Santarcangelo, premiati i vincitori del concorso per i presepi più belli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 02 Febbraio 2023

Pierangelo Broccoli premiato dall'amministrazione comunale.



Questa mattina (giovedì 2 febbraio) la vice sindaca di Santarcangelo Pamela Fussi e l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli hanno consegnato gli attestati ai vincitori del concorso per i presepi più belli.



Nella sala del Consiglio comunale i due amministratori hanno quindi premiato gli alunni della scuola primaria Pascucci, primi classificati nella sezione “reinterpretazioni” con il presepe allestito presso l’istituto e dedicato al tema dell’accoglienza, e Pierangelo Broccoli per la categoria “presepi classici”. L’attestato di Francesco Morelli che da Amantea, provincia di Cosenza, ha deciso di partecipare al concorso di Santarcangelo e ha ricevuto la menzione speciale, sarà invece inviato per posta.



I vincitori sono stati individuati nelle scorse settimane dalla commissione speciale composta da Fiorenzo Montalti (artigiano che ha realizzato il presepe artistico allestito presso ex biblioteca), Simona Lombardini, referente per la Baldini, e il presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini.