Rimini, più aperture che chiusure di bar e locali: segnali di ripresa nel 2022

Attualità

Rimini

| 13:36 - 02 Febbraio 2023

Centro storico di Rimini ARCHIVIO.





L'assessore Juri Magrini del Comune di Rimini, tracciando un bilancio sulle domande presentate per il bando "Sise 2022", registra segnali positivi per il tessuto economico sociale della città: nel 2022 è infatti tornato positivo il saldo tra nuove aperture e chiusure: 9, a fronte di 29 aperture (9 in centro storico e 18 lungomare) e 20 chiusure (5 centro storico, 9 lungomare). "Un dato in controtendenza che spinge a proseguire nell’attività di sostegno delle imprese, comprese le nuove attività economiche che contribuiscono in modo diretto e virtuoso alla riqualificazione e allo sviluppo di alcune aree del territorio comunale lontane dal centro, che possono essere caratterizzate da una minore presenza commerciale e produttiva", commenta Magrini.



IL BANDO SISE Con la fine del mese di gennaio si sono conclusi a Rimini i termini per presentare le domande per il bando di sostegno delle imprese e dello sviluppo economico “Sise 2022” per il quale sono stati stanziati complessivamente 200mila euro. Sono state dunque 71 le domande presentate per accedere al pacchetto di misure messe in campo dal Comune a sostegno del settore commerciale e produttivo, suddivise tra diverse “finalità” il cui tratto comune è di tendere al sostegno di attività imprenditoriali nuove oppure radicate da tempo, e allo sviluppo economico del territorio.



La fotografia che emerge, andando ad analizzare le domande, è un rilevante balzo in avanti di quelle arrivate da parte di nuove attività imprenditoriali (start up) il cui sviluppo entra a pieno titolo tra le priorità dell’amministrazione comunale. Il numero di domande pervenute per quanto riguarda la finalità 1 (Start-up di impresa) è infatti di ventuno richieste, il doppio rispetto all’ultimo anno della No Tax Area, di cui il bando Sise è la naturale prosecuzione, quando erano pervenute 11 domande. E sono 11 le domande invece presentate per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, quattro sono le domande sotto il sostegno all’imprenditoria giovanile e tre ciascuna sono andate alla valorizzazione del centro storico e dei borghi e dei centri di sviluppo del cosiddetto “forese”.



La ripartizione per settori di nuove attività vede una netta prevalenza degli esercizi di somministrazione (10), specie i bar, seguiti da quelli di commercio in sede fissa (4) e da quelli dalla eterogenea categoria dei “servizi” (4: autotrasporto, odontoiatria, mediazione immobiliare, acconciatura). Sono rappresentati anche il settore ricettivo (2 domande di alberghi) e l’artigianato (1, una gelateria da asporto). Le start-up che accedono al pacchetto Sise hanno titolo a richiedere il contributo massimo di 5.000 euro per altre due annualità dopo la prima, quindi per un totale (potenziale) di 15.000 euro di contributo.



Per quanto riguarda la finalità 3 (sostegno alle botteghe storiche) sono state ricevute 49 domande, pari al 70% delle botteghe iscritte (sono 70 in totale), mentre la finalità 2 (cessione in comodato gratuito di unità immobiliari sfitte a organismi non commerciali del terzo settore) è stata quella che ha visto pervenire il numero più basso di richieste, con una sola domanda.



"Unica nota dolente - chiosa l'assessore - è quella che riguarda la riattivazione di spazi sfitti con una sola domanda per accedere agli incentivi messi a disposizione”.