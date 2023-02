Rimini, 200.000 euro di contributi per le imprese che si promuovono nelle fiere all'estero

Attualità

Rimini

13:14 - 02 Febbraio 2023



La Camera di commercio della Romagna ha stanziato 200mila euro per contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere la presenza all'estero delle piccole e medie imprese del territorio. Questo tramite il bando 'Concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici - Anno 2023', che partirà il prossimo 6 febbraio. Le imprese del territorio di Forlì-Cesena e di Rimini potranno presentare domanda di contributo, esclusivamente in modalità telematica. La misura prevede un contributo a fondo perduto sino ad un massimo di 4.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere all'estero, fiere virtuali o a fiere organizzate sul territorio italiano in possesso di qualifica internazionale certificata. Le imprese in possesso del rating di legalità avranno un ulteriore incentivo pari a 200 euro. Al bando 2022 hanno partecipato 193 imprese e le domande ammissibili, che possedevano i requisiti, sono state 131. Grazie a un'integrazione del budget in fase di assestamento di bilancio le domande ammissibili sono state tutte finanziate. "Le Fiere si confermano un'importante vetrina per le nostre imprese anche grazie all'integrazione fra fiera fisica e fiera virtuale - sottolinea Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna - e rappresentano occasioni significative per il business, in grado di generare nuove relazioni e nuovi potenziali mercati. Il bando è atteso e gradito dagli imprenditori, per questo la Camera si impegna annualmente per garantire il massimo finanziamento possibile".