Rimini, torna Colorcoriandolo: la grande festa di carnevale con Radio Bruno

| 13:01 - 02 Febbraio 2023

Con l’arrivo della giostra francese in piazza Cavour iniziano ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale a Rimini che si anima con tante iniziative, soprattutto da domenica 12 febbraio e fino al martedì grasso.



Da sabato 4 febbraio inizierà a girare la giostra francese con la sua magica ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze d’altri tempi. Ma per il clou dei festeggiamenti occorrerà aspettare domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio quando in centro storico torna, per la XXI edizione, ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento con il Carnevale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, promosso dal Comune di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno.



Due pomeriggi di festa in piazza Cavour, che diventa un’arena a cielo aperto per spettacoli, musica, giochi, maschere, effetti pirotecnici e l’animazione musicale di Radio Bruno.



Una riscoperta delle tradizioni con maschere, artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, e tanti coriandoli, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini.



Domenica 19 febbraio la città si anima tra note di strada, danzatrici, acrobati e la Brass Band composta da sei variopinti musicanti, che si muovono tra le note dei loro ottoni.



Martedì 21 febbraio si festeggia il martedì grasso con una suggestiva performance di artisti dagli scenografici costumi, statuari personaggi con volti di cartapesta, ritmi di tamburi, trampolieri, farfalle luminose, effetti di luce e acrobazie, per un finale in compagnia dei personaggi più amati del capolavoro di Lewis Carroll: da Alice al Cappellaio Matto, da Bianconiglio alla Regina di cuori. Ad accompagnare le sfilate di maschere e i giochi sarà Radio Bruno, protagonista dell'animazione musicale della giornata.