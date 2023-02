Stop plastica: dieci erogatori d’acqua nelle scuole primarie e nelle sedi comunali di Coriano

Attualità

Per abbattere la quantità di bottiglie e bicchieri di plastica usa e getta nelle scuole e nelle sedi comunali di Coriano, l’amministrazione ha presentato il progetto denominato “Bevi acqua di classe!” nell’ambito di un bando indetto per la riduzione della produzione di rifiuti, per l’80% finanziato da Atersir. Il progetto prevede una spesa di circa 19.000 euro con un contributo di 15.191 euro.



Per incentivare il consumo di acqua potabile delle rete pubblica verranno posizionati 10 erogatori d’acqua, di cui 3 nelle scuole elementari “Favini” di Coriano, “ Don Milani” di Ospedaletto e “Andersen” di Cerasolo e 7 tra Municipio, biblioteca comunale “Battarra” e teatro CorTe. Un progetto che coinvolgerà nelle scuole 115.400 persone all’anno tra alunni, docenti e personale ATA e 41.300, tra dipendenti e utenti esterni, nelle sedi comunali. L’installazione di distributori consentirà una riduzione annua complessiva di 1,57 tonnellate di rifiuti plastici. “Se a partire dai luoghi pubblici, comprese le scuole, viene dato l’esempio di consumare acqua di alta qualità e periodicamente controllata come quella della rete pubblica evitando l’uso di bottiglie di plastica e riducendo di conseguenza il rifiuto di plastica da raccogliere, diamo una mano all’ambiente evitando sprechi e costi aggiuntivi", afferma l’assessore all’ambiente del comune di Coriano, Anna Pazzaglia.



Grazie al progetto, l'intento dell'amministrazione comunale è trasformare sedi comunali e scuole in luoghi "plastic free". "L'intervento - aggiunge Pazzaglia - rientra tra varie iniziative promosse da anni sul territorio come l’uso di stoviglie lavabili, la distribuzione di borracce nelle scuole, l’installazione di distributori d’acqua nelle scuole medie e la pulizia del territorio da rifiuti di plastica e mozziconi dopo l’adesione ad un protocollo della onlus Plastic Free”.