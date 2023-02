Rimini, oltre 9600 studenti impegnati nei progetti di educazione ambientale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:30 - 02 Febbraio 2023

Parole d'ordine: acqua, energia e ambiente. Sono i temi cardine che il Gruppo Hera, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda Onu 2030, porta fra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado, con una proposta didattica 2022/2023 rinnovata e ricca di stimoli, contenuti e metodologie all'avanguardia.



Nella XIII edizione de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza – al via proprio in questi giorni - la multiutility investe solo in Emilia-Romagna su oltre 80 mila giovani, per un totale di 3.900 classi, puntando su conoscenza, consapevolezza e amore per il pianeta con 70 attività gratuite e innovative.







Nel riminese oltre 9.600 studenti protagonisti delle iniziative didattiche in presenza e a distanza di Hera



A Santarcangelo di Romagna si parte lunedì 6 febbraio con le attività in presenza de La Grande Macchina del Mondo, rivolte agli alunni dai 4 ai 13 anni: la 1^ A e la 1^ M della Scuola Secondaria Teresa Franchini si cimenteranno nelle attività di 'Quale carta per l'ambiente', il gioco di ruolo a squadre che permette, grazie al dibattito, di approfondire numerosi aspetti legati alla sostenibilità. Il 7 febbraio sarà la 1^ A della Secondaria Dante Alighieri a sperimentare il laboratorio 'EnorMEMEnte sostenibili- Acqua' che, attraverso l'uso di moderne forme di comunicazione grafico-creativa (fra cui i Meme digitali) vuole promuovere la cultura dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva e approfondire la conoscenza dei servizi idrici del proprio territorio, per creare un collegamento diretto fra le azioni comuni per il risparmio dell'oro blu e il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU.2030.



Poi il 9 febbraio, nell'ambito di un pozzo di scienza, rivolto agli studenti dai 14 ai 19 anni, saranno le classi 2^ I e 3^ A del Liceo A. Serpieri, a cimentarsi con l'attività a distanza 'Il giornalismo scientifico', grazie al quale impareranno a raccontare la scienza con imparzialità, distinguendo modelli e teorie da fatti e dati sperimentali, le notizie vere da quelle false, per evitare di divulgare fake news.



Complessivamente in provincia di Rimini parteciperanno al programma didattico 133 scuole, 471 classi e 9.625 alunni e studenti compresi tra i 4 e i 19 anni.







La Grande Macchina del Mondo (fascia 4-13 anni)



Con Archimede gli alunni della scuola primaria imparano facendo, grazie a sperimentazioni creative di energia, acqua e ambiente. Dalle regole delle 5R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Raccogliere e Recuperare) alla realizzazione di personaggi luminosi o percorsi d'acqua per conoscere e tutelare le risorse: l'Officina di Archimede è la vera new entry del 2023. È solo una delle 33 attività offerte dalla multiutility, che insieme ad altri percorsi di sperimentazione, giochi a tema e di ruolo, laboratori grafico-creativi, letture animate, quiz e storytelling, rendono più forte il messaggio che il Gruppo Hera vuole lanciare: se cambiamento dev'essere, cominciamo da piccoli e grandi gesti quotidiani! Per esempio, differenziando bene i rifiuti con l'aiuto dell'Ispettore Rifiutoni, sagace detective dei rifiuti che con il suo cassonetto trasparente, guiderà gli studenti nel differenziare in modo efficace: un allenamento strategico per partecipare poi alle "Olimpiadi del cassonetto" fra classi, dove a vincere è l'impegno collettivo.



Diverse e trasversali le attività per la scuola secondaria di 1°grado, a partire dal "Green Match per un pugno di ambiente", una sfida digitale tra classi sui temi di acqua, energia e rifiuti, condotta da Patrizio Roversi nelle vesti di presentatore. Oltre a laboratori già molto apprezzati - legati al tema della comunicazione ambientale con strumenti grafico-creativi e di public speaking - arriva Citizen Science (la scienza dei cittadini), affinché gli studenti possano partecipare attivamente in prima persona alla ricerca scientifica sulla qualità delle acque superficiali, raccogliendo e analizzando campioni, intervistando i propri familiari e poi condividendone i risultati.



Progetti educativi di valore anche per gli insegnanti che possono seguire webinar formativi, come quello con Daniela Lucangeli, esperta di psicologia dell'apprendimento, su come innescare anche nelle nuove generazioni, attraverso le emozioni, l'amore per la conoscenza e stimolare una nuova consapevolezza ambientale.







Un pozzo di scienza (fascia 14 – 19 anni): GenerAzioni in cammino per un futuro più equo



Sempre più attenti e sensibili alle problematiche ambientali, gli adolescenti stanno dimostrando di essere orientati verso scelte e abitudini sostenibili. Uno scenario importante al quale il Gruppo Hera risponde amplificandone il messaggio con 37 attività specifiche di divulgazione scientifica per le scuole secondarie di 2° grado, pensate per lasciare il segno in modo creativo e trasversale, tra cui i laboratori pratici sulle tre macroaree ambiente, agricoltura e salute.



Alle attività proposte, si aggiungono sette eventi in streaming con esperti divulgatori e scienziati di larga fama: da Stefano Mancuso, Luca Mercalli e Valentina Barbi, fino alla diretta con un centro di ricerca CNR. Confronti con professionisti dell'ambiente ma anche della comunicazione sostenibile: con Filippo Solibello, conduttore radiofonico, e Silvia Bencivelli, giornalista, divulgatrice scientifica e conduttrice radiotelevisiva, gli studenti potranno parlare di strategie comunicative e giornalismo scientifico.



Conoscenza, ricerca e innovazione, anche attraverso le interviste dei ragazzi a scienziati ed esperti di rilievo come Eugenio Coccia, Luigi Cattivelli, Arianna Ricchiuti, Giuseppe Pasciuti, Alberto Luca Recchi, Elisabetta Tola e Guglielmina Diolaiuti, per parlare di ghiacciai, oceani, tecnologie spaziali e agricoltura 4.0.



Confermati anche quest'anno i Peer debate e il Web Journal, per aiutare i ragazzi e le ragazze a confrontarsi in modo costruttivo e districarsi tra le esigenze della comunicazione e l'autenticità dei fatti.







Le visite agli impianti con esperti del Gruppo Hera



La riflessione sull'impatto che hanno i nostri comportamenti sul Pianeta diventa ancora più efficace quando i giovani capiscono di essere i primi protagonisti della transizione ecologica. Ancora meglio se vedono con i loro occhi. Ecco perché il viaggio alla scoperta delle risorse acqua, energia e ambiente, per tutti gli alunni de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, non si esaurisce in classe: il Gruppo Hera, finalmente in presenza, accompagnerà gli studenti in visita nei suoi termovalorizzatori e potabilizzatori, impianti di selezione e recupero dei rifiuti, centrali di cogenerazione e stazioni ecologiche. Previsto anche il nuovissimo tour virtuale, con collegamento in diretta, al depuratore di Cesena che utilizza le acque reflue depurate per irrigare e fertilizzare i campi, per contribuire al fabbisogno idrico irriguo della Regione Emilia-Romagna e ridurre l'utilizzo dei concimi.







Al via le iscrizioni per gli eventi green



Anche quest'anno, in occasione delle giornate simbolo dell'ambiente, le scuole potranno partecipare a tre eventi green gratuiti con speciali testimonial proveniente dal mondo creativo e artistico:



- giovedì 16 febbraio: per la giornata del risparmio energetico si terrà il primo appuntamento per le scuole secondarie di I grado, con la musica e l'ironia di Lorenzo Baglioni, professore di matematica che in "Bella Prof! Quando l'ambiente fa spettacolo", attraverso l'energia delle canzoni lancia messaggi importanti per l'ambiente;



- mercoledì 22 marzo: giornata mondiale dell'acqua - evento green per la scuola primaria;



- venerdì 21 aprile: giornata mondiale della Terra - evento green per la scuola dell'infanzia.







È possibile iscriversi agli eventi, che si svolgono in diretta web e hanno durata di circa un'ora, direttamente sul sito.