Calcio Eccellenza: Pietracuta, anticipo di sabato con il Diegaro. Sfida tra bomber Fratti e Longobardi

Sport

Pietracuta di San Leo

| 12:23 - 02 Febbraio 2023

Gianni Fratti.



La sconfitta di domenica scorsa (29 gennaio) con il Progresso ha interrotto un ciclo di otto partite senza sconfitte. In casa Pietracuta la classifica rimane comunque rassicurante: la zona retrocessione diretta è lontana 14 punti, per ciò che concerne la zona playout la pessima notizia è stata la vittoria del Classe, che ha accorciato a -5, mentre il vantaggio dei rossoblu di mister Fregnani dal Sant'Agostino è ancora piuttosto corposo: +8.



Sabato prossimo (4 febbraio) il Pietracuta è atteso a Diegaro, fischio d'inizio alle 15, per l'anticipo della 25esima giornata. L'avversario è reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo del Medicina Fossatone e ha un vantaggio di 7 punti sui rossoblu. In casa il Diegaro ha pareggiato le ultime due gare, in trasferta invece tre vittorie su quattro, con l'unica sconfitta sul campo del Russi, la diretta rivale della capolista, il Victor San Marino. Il giocatore più rappresentativo è l'esperto bomber Christian Longobardi, 41 anni a giugno, 9 reti all'attivo. Una sfida nella sfida con Gianni Fratti, a segno 15 volte: meglio di lui hanno fatto solo Federico Bonavita del Sanpaimola (18) e l' "immortale" Antonio Salomone (19).



ric. gia.