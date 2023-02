Iscrizioni al primo anno di scuola, a Rimini oltre 1500 studenti scelgono i licei

Attualità

Rimini

| 11:33 - 02 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

L'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha reso disponibili i dati provinciali e regionali con le iscrizioni al primo anno di corso aggiornate al 31 gennaio 2023. In Emilia-Romagna l'86% delle famiglie ha utilizzato la procedura di iscrizione on line senza avvalersi dell'intermediazione delle scuole, mentre il 14% di esse si è avvalso del supporto delle segreterie scolastiche.



Complessivamente le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie in regione sono state 40.826, di cui 19.473 ai licei e 14.837 agli Istituti tecnici e 6.516 agli Istituti professionali. A Rimini gli iscritti al primo anno della scuola primaria sono 2309, alle medie 2882 e alle superiori 2958. In regione sono iscritti 109.336 studenti, di cui l'8% sono quelli in provincia di Rimini.

Le domande di iscrizione arrivate a Rimini sono 8.149, in calo rispetto al 2022/23 (8368) e al 21/22 (8.607).

Complessivamente le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie in regione sono state 40.826, di cui 19473 ai Licei e 14837 agli Istituti Tecnici e 6.516 agli istituti Professionali. A Rimini sono 1596 gli iscritti al primo anno dei licei, 911 quelli agli istituti tecnici e 451 a quelli professionali.