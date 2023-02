Jannik Sinner lascia gli Australian Open, ma sogna in grande per il 2023

Attualità

| 10:49 - 02 Febbraio 2023

L’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open è già terminata, dopo essere riuscito per la prima volta a rimontare durante un match, conquistando gli ottavi, questa volta ha dovuto arrendersi nuovamente a Tsitsipas, numero 4 al mondo. Il tennis, in questi ultimi anni, sta scoprendo nuovi talenti che potranno costruire quanto di buono fatto nella storia di questo sport da campioni come Federer, Nadal e Djokovic. C’è davvero tanta carne al fuoco, con la possibilità di seguire altri anni di grandissime battaglie sui campi da

tennis più prestigiosi al mondo.



La speranza è che anche Jannik Sinner possa entrare a far parte dei grandi di questo sport, ha ancora del tempo per riuscire a vincere uno slam, anche se ci sono possibilità che questo sogno possa avverarsi prima del previsto. Probabilmente si sperava che la sua avventura agli Australian Open potesse continuare ancora per un po’, ma si è ritrovato ad affrontare un osso duro come Tsitsipas e nonostante la reazione dimostrata dopo aver perso i primi due set per 6-4, al quinto Sinner si è dovuto arrendere.





La scelta vincente del nuovo allenatore

Si erano già messe in moto le scommesse online sul giovane altoatesino, si pensava che potesse raggiungere posti più prestigiosi agli Australian Open, ma non è di certo un fallimento, anche perché la stagione è appena iniziata e ci sono tanti obiettivi da portare a termine. Inoltre è avvenuto un cambiamento importante nella carriera di Sinner, ha deciso di cambiare allenatore per fare quel salto di qualità in più anche a livello fisico, non solo di strategie di gioco. Il Sinner di qualche tempo fa non avrebbe probabilmente rimontato dopo i primi due set persi, questo già evidenzia un passo in avanti di rilievo, a testimonianza di come la scelta di Simone Vagnozzi come nuovo coach sia stata azzeccata.



Il coach di Sinner parla degli obiettivi 2023 senza porsi alcun limite, sa che il suo assistito si trova in una fase di transizione importante, anche a livello fisico. Effettivamente ciò su cui si sta lavorando molto è garantire anche una muscolatura più forte, in modo da evitare di incappare in qualche infortunio di troppo, come insomma capitato durante la passata stagione. Il fisico di Sinner necessita di una struttura muscolare più resistente e per questo si è deciso di farsi seguire da Juventus Medical e qualche risultato già si è visto.





Gli obiettivi di Sinner per il 2023

Un Sinner muscolarmente più forte per sopperire al rischio di infortuni costanti, questo è ciò su cui attualmente bisogna puntare, in modo da poter partecipare ad un numero sempre maggiore di match, con le Finals di Torino come obiettivo principale della stagione. L’idea è quella di poter vincere il primo slam, Sinner ha un grandissimo potenziale ed in realtà già lo scorso anno, a detta dell’allenatore, c’era tale possibilità.



Gli infortuni ed il COVID lo hanno fermato per troppo tempo, ora però ha tutte le carte in regola per riuscire a costruire qualcosa di importante. Un 2023 che vedrà Sinner protagonista in giro per il mondo, con la volontà di migliorarsi sempre più, imparando dai propri errori. L’esperienza agli Australian Open gli servirà per capire dove lavorare per provare a sbagliare di meno. Contro Tsitsipas ha sbagliato i colpi e non le scelte, è qui che dovrà concentrarsi di più.