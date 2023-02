Calo demografico, Valmarecchia in Azione: 'La valle ha grandi potenzialità'

Attualità

Valmarecchia

02 Febbraio 2023

Panorama della Valmarecchia.

Calo demografico in Altavalmarecchia. I dati dello studio della “Fondazione Think Tank Nord Est” hanno aperto il dibattito sulla situazione demografica della vallata. In una nota stampa Valmarecchia in Azione commenta quanto riportato dalla Fondazione. "Occorre, ovviamente, sottolineare che questo fenomeno è diffuso in tutto il Paese" dice Valmarecchia in Azione "Questa, però, non dovrebbe essere una giustificazione; al contrario, l’emorragia demografica che stiamo vivendo va contrastata, non semplicemente limitata. Non possiamo permettere che i nostri territori vengano adibiti a mero villaggio vacanze o peggio a dormitorio. Il turismo è certamente una grande opportunità, ma non è certo la sola risposta per un futuro prospero. Di questo passo le attività commerciali non potranno sopravvivere e con esse si perderebbero anche gli esigui servizi sopravvissuti alla dura legge della sostenibilità economica."

Il gruppo evidenzia come siano proprio "i servizi ad essere decisivi per la rinascita di un territorio. Particolare attenzione occorre prestare alla sanità, alla connettività e alla viabilità."

In concreto "la nostra idea si esplica nella necessità di consolidare e migliorare l’Ospedale di Novafeltria, come presidio necessario per ottemperare alla crescente domanda di servizi sanitari; riteniamo inoltre fondamentale implementare la fibra ottica, per favorire lo smart working e tutte le attività che operano in ambito web; infine è necessario un sistema di servizio di trasporto pubblico più frequente, che permetta di spostarsi in maniera green ed efficiente. Sono, infine, sotto agli occhi di tutti le conseguenze dell’abbandono dei territori. Le nevicate di pochi giorni fa hanno messo a dura prova la resilienza dei residenti nella parte alta della valle. Frane e mancata potatura degli alberi hanno causato l’interruzione della rete elettrica per più giornate, con grandi disagi per le aziende e per la popolazione.

La nostra valle ha le potenzialità per diventare un polo della sostenibilità ambientale ed economica, diventando attraente per tutti coloro che cercano una vita meno caotica di quella cittadina, ma al contempo in grado di garantire un ambiente sano per lo sviluppo lavorativo e sociale dell’individuo." conclude la nota.