Bollette: a Rimini nel 2022 spesa in aumento per luce e gas

Attualità

Rimini

| 10:13 - 02 Febbraio 2023

Immagine di Cristian Storto.

Secondo l'analisi di Facile.it, guardando ai consumi energetici del 2022, le famiglie residenti in provincia di Rimini hanno speso, in media, 1.350 euro per la bolletta elettrica (+108% rispetto al 2021) e 1.596 euro per il gas (+57%). La provincia risulta essere la seconda dell'Emilia-Romagna dove la bolletta della luce è stata più leggera.

Se a livello regionale la spesa media 2022 per l'energia elettrica è stata pari a 1.393 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Modena (1.466 euro), Reggio Emilia (1.455 euro) e Parma (1.448 euro), mentre i più fortunati sono stati i residenti di Rimini (1.350 euro) e Bologna (1.312 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.646 euro; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di Ferrara (1.811 euro), Parma (1.748 euro) e Reggio Emilia (1.721 euro); ultime nella graduatoria Rimini (1.596 euro, 1.248 smc - standard metro cubo), Bologna (1.556 euro) e Forlì-Cesena (1.531 euro).