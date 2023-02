Botte in strada, automobilisti salvano la vittima dalla furia del marito

Cronaca

| 08:11 - 02 Febbraio 2023

Alcuni automobilisti di passaggio, avevano assistito alla violenza dell'uomo e messo in salvo la moglie. La donna, terrorizzata, aveva fatto in tempo a barricarsi in macchina e allertare il 113. E' accaduto lo scorso novembre. Il resto è la cronaca dell'ennesimo caso di maltrattamenti da parte di un 28enne sudamericano. L'uomo, residente a Rimini, non potrà più avvicinare la moglie e dovrà tenersi alla larga, nel raggio di almeno cinquecento metri. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza gli hanno notificato un’ordinanza che prevede la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla coniuge, con divieto di comunicazione con la donna con qualsiasi mezzo. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini del Tribunale di Rimini, su richiesta del Pm Luca Bertuzzi.