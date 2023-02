Calcio Promozione, Sampierana fermata dal Novafeltria (1-1). Hurrà Gambettola sul Torconca (4-2)

Sport

Cesena

| 00:42 - 02 Febbraio 2023

Pippi autore del gol del pareggio della Sampierana.





Finisce in parità il recupero della seconda giornata di ritorno tra la Sampierana, priva di bomber Lanzi e Canali (squalificati: per il bomber due giornate di stop) ed il Novafeltria (1-1). Una partita che ha visto partire molto forte gli ospiti che hanno chiuso la squadra di casa nella propria metà campo e raggiungendo anche il momentaneo vantaggio dopo un rigore per fallo su Vivo. Tira Toromani che batte Ranieri.

A questo punto la Sampierana spinge sull'acceleratore e raggiunge il pareggio con Pippi. Il secondo tempo inizia con le due squadre che si battono a viso aperto creando qualche occasione sia da una parte che dall’altra. inisce in parità una partita divertente e ben giocata da entrambe le formazioni.

In virtù del sucesso per 4-2 del Gambettola sul Torconca per 4-2 (espulso Spadaro), la nuova capolista è il Gambettola (44 punti) a +1 sulla Sampierana (43). Domenica si giocano Sampierana-Torconca e Gambettola-Due Emme.



Il tabellino



SAMPIERANA – VIS NOVAFELTRIA 1-1





SAMPIERANA: Ranieri, Berni, Diversi , Narducci, Quaranta, Rossi G., Quercioli (66' Rossi S.), Petrini , Castagnoli (66' Drudi), Corzani, Pippi. A disp. Zammarchi, Drudi, Cola, Stoppa, Batani, Fiaschetti. Rossi S. All. Barontini Federico



VIS NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Foschi (68' Ceccaro), Rinaldi (58' Amadei), Frihat (87' Alpino), Baldinini, Collini, Toromani (72' Fabbri), Vivo (al 61' Radici). A disp. Burioni, Ceccaroni, Valdifiori, Bindi, Fabbri, Menicucci, Alpino, Amadei, Radici. All. Mirco Giorgi



ARBITRO: Davide Allkanjari di Rimini (Gennaro Apollaro e Federico Corbelli di Rimini).

RETI: al 16' rigore Toromani (N), al 26' pt Pippi (S)

NOTE: ammoniti; Soumahin (N) Drudi (S)