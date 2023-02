Futsal RSM: pari fra La Fiorita e Tre Fiori, Fiorentino a valanga nella prima indoor

Sport

17:16 - 01 Febbraio 2023

LaLa primissima gara indoor nella storia del del Campionato Sammarinese di futsal termina con un risultato ampio ma non troppo distante dai pronostici. Era un confronto testa-coda fra il fanalino Cailungo e un Fiorentino fortemente concentrato sull’obiettivo di riprendersi la vetta in coabitazione con la Folgore, ed è terminato con un 14-1 messo abbondantemente in archivio dai ragazzi di Michelotti già nella prima frazione di gioco. Al cambio campo il parziale è infatti già in doppia cifra: inaugura la serata del Multieventi Busignani, in gol al 3’ e poi anche nel minuto successivo, per un 2-0 che sarà gonfiato dalle doppiette di Ercolani, Gasperoni e Moretti, oltre che dallo stesso Busignani, di nuovo a referto nei minuti di recupero. In mezzo a questa ampia produzione offensiva rossoblù, anche l'autorete di Venerucci.



Nella ripresa gli ardori del Fiorentino si calmano un poco. Questo non impedisce alla squadra di Michelotti di continuare a cercare la via del gol, trovata altre due volte da Busignani (per lui pokerissimo personale) e da Giacobbi, prima che Venerucci firmi nel finale la rete della bandiera. La coppia di testa Folgore-Fiorentino resta dunque immutata, mentre, poco più sotto, Tre Fiori e La Fiorita interrompono le rispettive strisce di vittorie impattando 2-2 nello scontro diretto. Gara accesa anche negli animi, quella di Acquaviva, inaugurata nel tabellino da Verri, che consente al Tre Fiori di chiudere la prima frazione in vantaggio. Il rosso diretto di Mariotti, per reazione, fornisce una superiorità numerica che La Fiorita sfrutta abilmente con Giuccioli. Il ristabilito equilibrio si spezza nuovamente a metà ripresa, quando Boschi piazza il colpo del nuovo vantaggio Tre Fiori. Lo stesso capitano vedrà a sua volta rosso nel finale di gara per doppia ammonizione. La Fiorita si ritrova nuovamente in vantaggio di un uomo e, come prima, non si fa sfuggire l’opportunità. Il firmatario del 2-2 – risultato che sarà confermato al fischio di chiusura – è Esposito, in gol al 2’ di recupero.







Tra i due litiganti gode il Domagnano, che ritorna al successo imponendo un secco 7-2 al Tre Penne. La gara la sbloccano proprio i Lupi: al 9’ Marcucci firma l’1-0 su schema da corner, poi Morri e Menghi allargano la forbice tra il 13’ e il 15’. Poco dopo, l’autorete di Contato propiziata da Morri porta il Domagnano sul 4-0, risultato che Dinatale prova a rimettere in discussione negli ultimi 10’ del primo tempo. Dopo l’intervallo il Domagnano si raffredda un poco e il Tre Penne ne approfitta per rosicchiare un’altra lunghezza, andando in rete ancora con Dinatale. Il +2 non può andare bene agli uomini di Mussoni, che tornano immediatamente a martellare, riuscendo a gonfiare il proprio vantaggio con Lorenzo Bollini e , nell’ultimo scorcio di gara, con Cavalli e Davide Dolcini. Domagnano che recupera due punti a Tre Fiori e La Fiorita e scavalca in classifica la Juvenes-Dogana. Ora, poche ore a disposizione dei Lupi per recuperare le forze: domani sera, infatti, si gioca l’ultimo recupero della 15° giornata. In campo proprio il Domagnano ed il Pennarossa.