Malore fatale, riminese muore sotto gli occhi dei passanti

| 17:04 - 01 Febbraio 2023

Un 64enne di Rimini è deceduto ieri sera (martedì 31 gennaio), mentre camminava sul lungomare di Torre Pedrera. Il malore fatale è sopraggiunto intorno alle 21, mentre l'uomo si trovava all'altezza del bagno 77: i passanti lo hanno visto cadere al suolo, privo di sensi, e hanno allertato immediatamente il 118. Il personale sanitario, intervenuto sul posto assieme alla Polizia, ha cercato di rianimare il 64enne, senza riuscirci. È stato accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali e dunque non sarà effettuata l'autopsia.