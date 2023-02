Degrado marciapiedi di viale Dante, 'disgelo' tra sindaca e comitato: 'Interverremo presto'

Attualità

Riccione

16:45 - 01 Febbraio 2023



'Disgelo' tra amministrazione comunale di Riccione e il comitato cittadino di viale Dante, che proprio oggi (mercoledì 1 febbraio), tramite i suoi rappresentanti, ha portato in municipio le firme raccolte con una petizione indetta per chiedere interventi di riqualificazione dei marciapiedi della zona. I rappresentanti del comitato Clara Ermeti, Federico Terenzi, Emanuele Casalboni e Patrizia Caldari sono stati accolti dalla sindaca Daniela Angelini e dall'assessore Simone Imola: agli amministratori è stata sottolineata ancora una volta "la necessità di interventi mirati e urgenti, prima della Pasqua". La sindaca ha mostrato ampia disponibilità a un intervento in tempi brevissimi. Dal comitato c'è soddisfazione, ma anche la volontà di vigilare con attenzione sugli impegni presi e sulle tempistiche. In caso contrario, partiranno manifestazioni di protesta "clamorose".