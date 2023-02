Verucchio, accolto in municipio il nuovo Comandante dei Carabinieri Forestali

Attualità

Verucchio

| 16:26 - 01 Febbraio 2023

La sindaca Stefania Sabba accoglie il il nuovo Comandante della stazione di Santarcangelo dei Carabinieri Forestali Christian Cecchini.

Questa mattina (1 febbraio) la sindaca Stefania Sabba ha accolto in municipio il nuovo Comandante della stazione di Santarcangelo dei Carabinieri Forestali Christian Cecchini, accompagnato dall’appuntato scelto Gianluca Ferella e dal carabiniere scelto Antonella De Simone che completano l’organico del presidio clementino di riferimento per l nostro territorio.



La prima cittadina ha espresso al militare originario di Pesaro e in servizio in bassa Valmarecchia da qualche settimana dopo una precedente esperienza alla stazione di Pennabilli i migliori auguri di buon lavoro. Ringraziando il corpo a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità verucchiese per il “prezioso lavoro di controllo e monitoraggio del territorio che nel solo mese di gennaio si è concretizzato in 111 accertamenti mirati sui rifiuti in tutta la provincia, con un occhio particolare alle aree interne e alla Valmarecchia dove si affianca loro il preziose lavoro delle Gev, le Guardie Ecologiche Volontarie”.