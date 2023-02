Novafeltria, come "Per Magia" entra nel vivo la stagione del Teatro Sociale

Eventi

Novafeltria

| 15:48 - 01 Febbraio 2023

Elena Bucci e Angela Malfitano (foto di L.Bolognese).

Dopo il prologo di gennaio, entra nel vivo la stagione del Teatro Sociale di Novafeltria, che fino a maggio presenterà spettacoli, prove aperte e numerose attività culturali. Venerdì 3 febbraio, dopo la prima assoluta all'Arena del Sole di Bologna, Elena Bucci e Angela Malfitano, nomi storici del teatro italiano, apriranno il cartellone della stagione di teatro contemporaneo dal titolo "Lo stupore distrugge i miei confini".

Le due attrici e autrici, vere e proprie maestre delle arti sceniche, da sempre impegnate nel dare voce a figure femminili originali e sconcertanti, saranno in scena con "Per Magia". Lo spettacolo è un viaggio nel tempo e nello spazio, nel quale le attrici fanno un gioco dove gli incontri si moltiplicano e non si sanno più distinguere lo scherzo e il sogno, la magia e la realtà.



Scrivono le due autrici nella presentazione dello spettacolo:

​"E se per magia mescolassimo le carte, mescolassimo le vite?

Chi sei tu? Chi sono io? E se ci scambiassimo i ricordi?

Della terra dove siamo nate, del teatro che abbiamo vissuto, dei maestri che abbiamo incontrato? Fummo sorelle un tempo?

E se le nostre vite partecipassero di tutte le vite? E se il tempo scorresse avanti e indietro? Dobbiamo ancora definirci donne come una razza a parte?

Non si potrebbe per magia essere e basta? Cosa direbbero ora le nostre ave? Cosa significa perdere i diritti che sembravano acquisiti una volta per tutte? Mescoliamo per magia anche la geografia. E se fossimo nate in Afghanistan o in Iran? Come per magia ribaltiamo in favola la catastrofe e la follia. Per magia per magia per magia".

Per Magia nasce all'interno di un progetto più ampio ​"Il corpo delle donne. ​Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni". ​



La serata al Teatro Sociale comincerà dalle 20.30 con un brindisi nel Foyer Fiorito, selezione musicale a cura di Anna La Rouge, dopo lo spettacolo dialogo con Elena Bucci e Angela Malfitano.

Biglietti e abbonamenti acquistabili online su liveticket, info novafeltria@teatrivalmarecchia.it, t. +39 3761531172, botteghino presso il Teatro Sociale aperto giovedi 16-19 e da due ore prima dello spettacolo.



Venerdì 3 FEBBRAIO ore 21 Per magia

con Elena Bucci e Angela Malfitano

elaborazione drammaturgica di Elena Bucci con Angela Malfitano

da un'idea di Angela Malfitano

Regia Elena Bucci

disegno luci Loredana Oddone

suono Franco Naddei

produzione Tra un atto e l'altro, in collaborazione con Le Belle bandiere e il Collettivo Amalia e con Liberty, Unione Reno Galliera e Teatro Casa del Popolo di Castello d'Argile nell'ambito del progetto "Il corpo delle donne. Corpo sociale, una lunga storia di interazioni