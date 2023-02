Riccione, fermata auto sospetta: il conducente aveva documenti di identità falsi

Cronaca

Riccione

| 15:32 - 01 Febbraio 2023

Polizia Locale di Riccione ARCHIVIO.



Ha esibito agli agenti della Polizia Locale tre documenti d’identità falsi il cittadino georgiano che è stato arrestato nel pomeriggio di ieri (martedì 31 gennaio). Dopo aver raccolto alcune segnalazioni da parte di cittadini, gli agenti hanno intimato l’alt, in Corso Fratelli Cervi a Riccione, ad un'autovettura marca Mercedes vecchio modello, con targa francese, che si aggirava a bassa velocità, con una bordo il solo conducente. Quest'ultimo, un 39enne, ha esibito una patente di guida Ucraina, che all’occhio attento degli operatori destava sospetti in ordine alla autenticità del documento stesso.



Alla successiva richiesta di esibire anche un documento di identità ha mostrato un passaporto, sempre ucraino, di ottima fattura, ma risultato dopo i necessari approfondimenti anch’esso falso, così anche una carta di identità che il 39enne aveva con sé.



Processato per direttissima, l'uomo, di nazionalità georgiana, è stato condannato a un anno e sei mesi di carcere, pena sospesa. In più è stato sanzionato per 5000 euro per guida senza patente.





“L’attività si è sviluppata grazie al fattivo ed immediato supporto fornito dalla locale Compagnia dei Carabinieri di Riccione, che procedeva al fotosegnalamento della persona – ha spiegato Isotta Macini, comandante della Polizia Locale – È emerso che il soggetto in questione risultava essere un cittadino georgiano, irregolare sul territorio. E’ stato tratto in arresto e condotto per il rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Rimini, per i reati di possesso di documenti falsi, validi per l’espatrio, e falsità materiale”.