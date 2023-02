Transitalia Marathon: i motori sono già caldi. Chiuse le iscrizioni in soli otto minuti

Sport

Rimini

01 Febbraio 2023

Transitalia Marathon.

Sold out raggiunto in pochissimi minuti per l'evento di mototurismo internazionale che partirà da Rimini il 24 settembre. Già dalle primissime ore del mattino il sito è stato presidiato da appassionati motociclisti provenienti da tutto il mondo. Oltre 400 gli iscritti che in soli 8 minuti dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta alle ore 12:00, sono riusciti ad accaparrarsi il posto per uno degli eventi più attesi nel motociclismo adventouring internazionale.

La nona edizione prenderà il via dalla sua location storica, Piazzale Fellini a Rimini, arricchita già dall'anno scorso dalla fiera MotoTurismo Italia Expo, che quest'anno vedrà lo svolgersi della sua seconda edizione proprio nel cuore di Marina Centro dal 22 al 24 settembre 2023 e ospiterà il palco di partenza del Transitalia Marathon.

L'evento attraverserà l'Appennino Centrale con un viaggio Coast to Coast dall'Adriatico al Tirreno alla scoperta dei borghi più belli del centro Italia. I quattro fine tappa inediti vedranno l'arrivo dei partecipanti accolti come sempre con entusiasmo dalla popolazione locale. Il primo giorno i motociclisti arriveranno nell'antico centro degli Umbri, Tifernum Tiberinum, l'attuale Città di Castello (PG) nella meravigliosa location di Piazza Matteotti. Ripartiranno il secondo giorno per Chianciano Terme (SI), una delle località termali più importanti d'Italia. La terza tappa della manifestazione vedrà l'arrivo a Follonica (GR), toccando così il Mar Tirreno. Per l'ultima tappa della manifestazione si partirà all'alba e si viaggerà fino al tramonto alla volta di Riccione. Dopo aver attraversato le piazze di decine di paesi a ridosso dell'Adriatico e aver ammirato i panorami più autentici dell'Appennino centrale, i partecipanti saranno accolti in una festosa Viale Ceccarini, in una delle località turistiche più rinomate d'Italia, a pochi passi da Rimini, dove si terrà la festa finale dell'evento.

Atteso con fervore da tutto il mondo del motociclismo e dai numerosi partner che ogni anno ripongono fiducia nella manifestazione, l'evento, iscritto a calendario FIM nella sezione Adventure, vede anche quest'anno una forte presenza internazionale. Numerosi sono infatti i motociclisti provenienti da tutta Europa iscritti alla manifestazione.

Anche in questa edizione Mirco Urbinati e il suo staff si preparano ad accogliere con entusiasmo i partecipanti all'evento internazionale e a regalare loro come ogni anno emozioni e ricordi indelebili.