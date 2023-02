Imprese, lo studio: crescono nel 2022 le aziende in Romagna

Attualità

Rimini

| 14:43 - 01 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

I dati 2022 per l'area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), confermano imprenditorialità maggiormente diffusa, rispetto al contesto regionale e nazionale. Il saldo delle imprese registrate è risultato positivo, ma più contenuto rispetto a quello del 2021. Secondo i dati Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di commercio della Romagna, al 31 dicembre 2022 nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 81.501 imprese registrate (sedi), di cui 71.657 attive. L'imprenditorialità si conferma diffusa: 98 imprese attive ogni 1.000 abitanti (90 imprese a livello regionale e 87 a livello nazionale). Nel corso dell'intero 2022, nelle due province, si sono verificate 4.569 iscrizioni e 4.134 cancellazioni (al netto di quelle d'ufficio), per un saldo positivo di 435 unità (nel 2021 fu pari a +757 unità); il tasso di crescita annuale delle imprese registrate risulta pertanto pari a +0,54%, in linea con il trend regionale (+0,57%) ma inferiore a quello nazionale (+0,80%). La consistenza del saldo di cui sopra dipende anche dall'inclusione delle imprese dei due Comuni (Montecopiolo e Sassofeltrio) che a fine 2021 si sono uniti alla provincia di Rimini (lasciando il territorio Pesarese). Per quel che riguarda i settori economici, i principali risultano, nell'ordine: Commercio (22,8% sul totale delle imprese attive), -1,0% in termini tendenziali; Costruzioni (15,6%), in aumento del 3,6%; Agricoltura (12,0%), in flessione dello 0,8%; Alloggio e ristorazione (10,4%), in flessione dello 0,7%. L'industria Manifatturiera (8,3% la sua incidenza) è sostanzialmente stabile (+0,1%), mentre le Attività immobiliari (8,2%) si confermano in espansione (+1,8%). Si segnala, inoltre, la dinamica positiva dei settori "Altre attività di servizi" (incidenza del 4,6%, +0,6% la dinamica tendenziale), "Attività professionali, scientifiche e tecniche" (incidenza del 3,9%, con una crescita del 4,1%) e del comparto dei servizi di supporto alle imprese (tra cui noli e agenzie di viaggio), con incidenza del 3,1% e dinamica del +2,7%. Si confermano in flessione dell'1,2%, invece, le imprese del settore "Trasporto e magazzinaggio" che incidono per il 3,0% del totale provinciale. In crescita le Attività finanziarie (+1,7%); stabilità per i Servizi di ICT (+0,3%) e per gli altri Servizi alla persona (sanità e assistenza, attività ricreative e sportive) (+0,3% la dinamica, 3,0% l'incidenza).