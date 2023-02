Calcio RSM, il Cosmos vuole fare tredici

Sport

Repubblica San Marino

| 14:30 - 01 Febbraio 2023

Riccardo Zulli.

La Società Sportiva Cosmos vuole riuscire a centrare il terzo successo consecutivo e il 13esimo risultato utile di fila, nella partita di campionato domenica contro il Faetano a Domagnano.

Un’altra vittoria consentirebbe ai gialloverdi di Serravalle di mantenere la vetta della classifica, tenere distanti le inseguitrici e arrivare pronti e motivati al big match della prossima giornata di campionato contro La Fiorita Campione di San Marino.



Prima di vivere un altro weekend calcistico con capitan Di Maio e compagni, abbiamo intervistato Riccardo Zulli, attaccante della Società Sportiva Cosmos.



Riccardo Zulli, che effetto fa a te e al resto della squadra essere primi in classifica?

“Io e i miei compagni di squadra siamo molto contento di essere così in alto in classifica perché è un traguardo per noi più che meritato”.



Il 2023 è iniziato bene per la Società Sportiva Cosmos: tre vittorie e un pareggio in quattro partite. Cosa c'è dietro a ogni allenamento che svolgete e a ogni partita che disputate?

"I nostri allenamenti sono molto intensi e ogni giocatore cerca sempre di dare il massimo, quindi poi tutto ciò che svolgiamo durante la settimana lo ritroviamo poi nel fine settimana quando giochiamo in campionato”.



Nel mese di gennaio sei riuscito ad andare in rete per ben due volte, arrivando a quota tre gol in gialloverde. Tra i tuoi obiettivi, c'è anche quello di migliorare il tuo bottino di reti raggiunto l'anno scorso quando giocavi per La Fiorita?

“Non sono mai stato un goleador, lo dice la mia carriera sportiva. Preferisco di più fare assist e, soprattutto, vincere per la Società Sportiva Cosmos e con la Società Sportiva Cosmos. Se poi arriva qualche altro gol, meglio ancora”.



Affronterete in campionato il Faetano questa domenica. Di cosa avrete bisogno per conquistare i 3 punti anche in questa occasione e arrivare pronti al big match della prossima giornata contro La Fiorita?

“Contro il Faetano sarà una partita tosta dove dobbiamo portare a casa i tre punti. Da lunedì prossimo penseremo poi all’altra partita”.