Calcio RSM, Tre Fiori: sei innesti e quattro uscite

14:03 - 01 Febbraio 2023



Il Tre Fiori chiude il mercato di gennaio con quattro giocatori in uscita e sei nuovi innesti. Il direttore sportivo del Tre Fiori, Aster Casali, ha centrato sei obiettivi, a cominciare dagli attaccanti Massimo Goh, gradito ritorno dopo l’esperienza estiva in Conference e Lamine Tall, un passato nelle giovanili della Roma.



Insieme a loro arrivano Luigi Rizzo, 25enne jolly campano che ha già esordito in campionato e l’argentino Jara Ruben Lautaro, classe 1994 che va a rinforzare il reparto di centrocampo dopo le stagioni in serie D con Nereto, Polisportiva Idolo e Aurora Alto Casertano.



Sempre per il centrocampo, Andy Selva potrà contare su Davide Savino, classe 2001 svincolato dal Chiasso e sul trequartista Emanuele Smecca (2003) che proviene dalla Fezzanese (Serie D).



Salutano i gialloblù Gregorio, Traini e Matteoni, per accasarsi rispettivamente a titolo definitivo alla Libertas e al Misano e in prestito al Murata. Giacomo Pracucci invece ha deciso di non terminare la stagione per concentrarsi sugli studi.



“Siamo soddisfatti di questa finestra di mercato – dice il direttore generale Giacomo Benedettini -. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati tutti centrati. I nuovi ragazzi si sono ambientati subito bene con il resto del gruppo e siamo fiduciosi che il loro contributo possa portarci a raggiungere gli obiettivi stagionali”.