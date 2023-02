Calcio Promozione: Sant'Ermete rinato. Braschi: 'La vittoria sul Gambettola premia il gruppo'

Sport

Rimini

| 12:12 - 01 Febbraio 2023

Lorenzo Braschi.

E’ un Sant'Ermete pazzo quello di questa stagione. Il derby vinto in casa del Novafeltria (terza forza) e il duello vinto con il Gambettola (seconda della classe) alzano l’asticella dell’autostima dei suoi interpreti con la consapevolezza che questa volta l’altezza non deve portare a strane vertigini che hanno causato durante questo percorso qualche caduta di troppo e a volte inaspettata.



Le ambizioni di alta classifica sono stati archiviate, ma non certamente quelle del mantenimento della categoria che in ogni caso comporteranno la crescita dei tanti giovani che compongono attualmente la rosa, e l’esperienza messa in cantiere aiuta ad affrontare le situazioni in maniera diversa.



Un messaggio per il futuro ma che in questo momento per forza di cosa deve passare per l’attuale presente. Nell'anticipo del sabato pomeriggio, uno dei volti che si è messo in luce, risultando protagonista con un gol e con un assist, cosa anomala per un difensore, è senza dubbio Lorenzo Braschi, uno che da queste parti ci è arrivato piantando radici. Il difensore racconta la sua giornata e il momento della squadra: “Puro istinto e pura follia. Quel pallone mi è arrivato tra i piedi e non ci ho pensato un attimo per calciarlo in fondo alla rete. In quel frangente ho avuto coraggio, fortuna, determinazione, istinto, e mi è andata bene. Ovviamente sono felice per la marcatura, ma è un gol che dedico alla squadra e ai miei compagni, perché la vittoria premia un gruppo molto unito”.



Da un certo punto di vista possiamo considerare quella con il Gambettola la tua performance migliore in stagione...

"Se prendiamo i dati alla mano aggiungendo il goal e l’assist posso condividere questo pensiero, ma ti assicuro che ritengo di aver giocato a questo livello anche in altre apparizioni”.



Se parliamo di convinzione la vittoria di sabato vale tantissimo

"E’ banale dirlo, ma purtroppo vale solo tre punti ai fini della classifica. E’ una vittoria che conta soprattutto a livello mentale”.



Dopo questo turno, una vittoria del genere è possibile pensare a una vera svolta, ma ancora non sappiamo se abbiamo visto il reale valore di questo S.Ermete.



“Sinceramente penso che dopo più di un girone i nostri valori sono questi, siamo una squadra imprevedibile che alterna prestazioni meno buone ad altre valide. Dobbiamo cercare di ridurre questa discontinuità che ci accompagna da inizio stagione. Questa è anche la conseguenza di avere un gruppo giovane, che si trova tanti ragazzi validi ma che sono alla prima esperienza tra i grandi”.



L’entusiasmo non vi manca ma per non cadere in altre facili tentazioni oltre alla concentrazione occorre guardarsi e guardare anche le altre.

"A questa squadra manca sicuramente esperienza. Qualcuno capace di tenere alta la concentrazione in ogni momento della partita, perché i nostri cali di tensioni li abbiamo pagati tutti caro. Dobbiamo rimanere concentrati e cercare di fare più punti possibili per arrivare ad una salvezza tranquilla, cosa non scontata visto che le concorrenti in questo mercato si sono rinforzate”.



Chiudiamo con una battuta. Dopo aver sconfitto la terza e seconda della classe, la prossima vittima illustre sarà la capolista Sampierana?



“Chi può dirlo? Siamo una squadra imprevedibile. Certo che quelle due davanti stanno facendo un campionato a parte quindi con una battuta, grande rispetto ma niente paura”.