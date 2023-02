Rimini, cambia la sede del centro ausili per disabili dell’Ausl

Attualità

Rimini

| 12:07 - 01 Febbraio 2023

Si comunica che in questi giorni è in atto il subentro della nuova ditta LGR Medical Services al servizio di gestione ausili per disabili in AUSL della Romagna (magazzino, manutenzioni, consegne e ritiri a domicilio). Nella fase di passaggio alla nuova ditta aggiudicataria si potranno riscontrare alcuni disagi nel servizio erogato, che si dovrebbe normalizzare nel mese di marzo 2023. A partire dal 13 febbraio, sarà operativo un ufficio dedicato della Azienda USL della Romagna che raccoglierà, in sostituzione del vecchio numero verde della ditta cessante Althea Spa, le richieste di intervento di manutenzione a domicilio in caso di guasti al telefono 0543/735595 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30 – e-mail: manutenzioniausili@auslromagna.it). Rimangono invariati gli altri contatti degli uffici territoriali, home care e tecnologie domiciliari, che saranno a disposizione dell’utenza per eventuali necessità. A Rimini dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12 - 0541/707401 - ufficioprotesi.rn@auslromagna.it; a Riccione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 - 0541/698742 - homecare.riccione@auslromagna.it.

A partire dal 1 marzo 2023, verrà spostato anche il Centro Ausili Territoriale di Rimini (ritiri e consegne ausili non ingombranti). Dalla attuale sede di Via Portogallo verrà trasferito presso la nuova sede di Via Argentina Altobelli, 35 - 47924 Rimini