A Riccione un talk show con 'La Musica al Centro' con esperti del settore

11:56 - 01 Febbraio 2023

Quale è lo stato dell'arte del settore artistico e musicale e quali sono le iniziative e le opportunità da cogliere nei territori? Sono alcune delle domande che animeranno il Talk Show Symphosium "La Musica al Centro" che si svolgerà domenica 5 febbraio ore 18:00 a Riccione.



L'evento, promosso dall' Associazione CreArte con il patrocinio del Comune di Riccione, si svolgerà alla Sala Grandturismo del Palazzo del Turismo e sarà moderato da Roberta Pontrandolfo, scenografa e Presidente dell'Associazione che dialogherà con ospiti che operano nel panorama musicale nazionale ed internazionale.



Interverranno: il concertista e musicista del Teatro alla Scala Mario Marzi; il batterista e compositore Chicco Capiozzo; il compositore e direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro Fabio Masini; il batterista e compositore Pier Foschi, il musicista e direttore del Coro "Le Allegre Note" Fabio Pecci, la cantante jazz, Nicoletta Fabbri; il pianista, compositore e direttore d'orchestra Stefano Bartolucci ed infine il chitarrista e compositore Filippo Tirincanti.



Un pomeriggio di contributi arricchiti da interventi e performance artistiche ed audiovisive.



In platea saranno presenti musicisti ed operatori del settore come:



Daniele Marzi (musicista, sound engineer, Marzi recording studios); Stefano Travaglini (musicista e compositore); I Discepoli (gruppo storico di musicisti riccionesi); Giorgio Leardini (Direttore d'orchestra); Michele Chiaretti (musicista e direttore della Myo, Mondaino Youth Orchestra); alcuni rappresentanti della nota Band riccionese "Nobraino" e degli "Slavi bravissime persone", Oscar Benavidez (ballerino argentino che ha collaborato per anni con Astor Piazzolla) e Paola Pedrosi (ballerina), ecc.



"Sarà un format inedito in cui condivideremo con il pubblico le esperienze, le idee ed il valore artistico della musica, dove il pubblico sarà coinvolto ed invitato a partecipare ed interagire con gli ospiti" – ha dichiarato Roberta Pontrandolfo.



Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti.



L'evento è patrocinato dal Comune di Riccione.