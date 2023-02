Il pilota riminese Giorgio Amati correrà al campionato Porche Supercup

Sport

Rimini

| 11:38 - 01 Febbraio 2023

Giorgio Amati.

Classe 1999, il riminese Giorgio Amati parteciperà al campionato 2023 della Porsche Mobil 1 Supercup, l’apice internazionale delle coppe monomarca Porsche, con il Team Dinamic Motorsport: otto gli appuntamenti che faranno parte degli eventi di Formula Uno su circuiti epici e leggendari come Monte Carlo, Silverstone e Spa.

La prima gara è prevista per il 19-21 maggio a Imola, il primo Gran Premio di casa, mentre la seconda tappa è in programma la settimana successiva a Monte Carlo -dove lo scorso anno Amati ha debuttato sulla scena internazionale con la partita di calcio dei piloti di Formula Uno. Giorgio scenderà poi in pista a Spielberg (Austria) il weekend del 30 giugno e sarà protagonista di un trittico a luglio con Silverstone (UK) il 7-9, Budapest (Ungheria) il 21- 23 e Spa (Belgio) la settimana successiva. Gran finale a Zandvoort (Olanda) il 25-27 agosto e a Monza, l’altro circuito di casa, l’1-3 settembre.



Dopo la gavetta nel karting, per Giorgio si tratterà della quarta stagione in macchina. Il debutto in Mini Challenge nel 2020 proclamandosi subito campione nella categoria Lite, il passaggio in Porsche Carrera Cup Italia nel 2021 proprio con Dinamic Motorsport con due vittorie, il settimo posto assoluto e la seconda posizione nella classifica riservata ai rookie. Lo scorso anno la battaglia per la conquista del titolo in Carrera Cup Italia fino all’ultimo appuntamento e la nomina all’International Shoot Out Event.

Giorgio Amati: “Il grande sogno che ho fin da bambino che diventa realtà. Fin dai primi giri su un go-kart ho sempre sognato di poter gareggiare sulle stesse piste calcate dai grandi campioni della Formula Uno. Farlo negli stessi eventi e in un campionato così prestigioso come il ‘mondiale Porsche’ mi rende ancora più orgoglioso ed emozionato per la nuova sfida. E’ il ripagamento di un duro lavoro, fatto di sacrifici, impegno, allenamenti, soddisfazioni, un traguardo importante per tutti noi, in particolare per la mia famiglia che ha sempre creduto in me e dato tutto per me. Un sogno che però ora continua, un nuovo punto di partenza che mi motiva a spingere ancora di più

per arrivare ai test pre-stagionali e alla prima di campionato pronto più che mai. Un grande grazie a Dinamic Motorsport e al Team Principal Maurizio Lusuardi per avermi riaccolto nella squadra dopo l’ottima stagione di debutto nella Porsche Carrera Cup Italia nel 2021. Grazie alla mia famiglia, ai miei partner e sponsor per sostenermi, ai miei amici e ai miei supporter che mi spingono sempre a dare il massimo.”



La stagione rookie nella Porsche Mobil 1 Supercup verrà trasmessa in tv su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma Sky, ed è possibile seguire Giorgio in pista e fuori pista sui suoi profili social ufficiali, sia su Instagram che su Facebook.