Diagnosi precoce: 150 dipendenti Sgr visitati da specialisti della fondazione Ant

Attualità

Rimini

| 11:33 - 01 Febbraio 2023

Fondazione ANT e Gruppo SGR di nuovo protagonisti di una campagna di prevenzione gratuita, quest’anno dedicata alla diagnosi precoce dei tumori della tiroide.



Così come nel 2022, quando l’attività riguardò un’indagine dermatologica dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della cute, anche quest’anno circa 150 dipendenti del Gruppo SGR saranno gratuitamente visitati da uno specialista della Fondazione.





“L’incidenza dei tumori della tiroide – dice la Dott.ssa Valeria Bonazzi, oncologa di Fondazione ANT – è in fase di notevole crescita, si attesta annualmente in Italia su 3600 casi e colpisce preferenzialmente il sesso femminile, con un rapporto 4 a 1”.







È noto che una delle principali cause di questi tumori è l'esposizione a radiazioni ionizzanti. I casi più eclatanti sono rappresentati dall’alta incidenza di tumori tiroidei nelle popolazioni che furono esposte al rilascio ambientale di materiale radioattivo in conseguenza di esplosione di bombe atomiche e di reattori nucleari come quello di Chernobyl.







Il sintomo più comune è la comparsa di uno o più noduli, a volte evidenti all'esame obiettivo e clinico, a volte non rilevabili se non con indagini strumentali (ecografia). Non tutti i noduli tiroidei però sono tumori, spesso sono il segno di processi infiammatori e degenerativi. Si stima che meno del 5 per cento dei noduli tiroidei nasconda effettivamente un tumore.



Fortunatamente, la mortalità dei tumori differenziati della tiroide, se diagnosticati e trattati tempestivamente, è bassa e oltre il 90% di questi guarisce con i trattamenti messi in atto.







"Un plauso al Gruppo SGR per la consueta sensibilità, con la speranza che tali progetti siano da esempio per altre imprese", aggiunge il dott. Pierluigi de Michele, funzionario ANT per l'Organizzazione e Fundraising. Il welfare aziendale, svolto con Enti non profit come ANT, riscuote l’apprezzamento dei fruitori dei servizi e genera economie sociali favorevoli".







“Crediamo che le attività di prevenzione legate alla salute siano di fondamentale importanza per le persone della nostra azienda - spiega Micaela Dionigi, Presidente del Gruppo SGR, per tale motivo abbiamo voluto proseguire l’esperienza insieme alla Fondazione ANT Onlus focalizzando l’attenzione su un'altra patologia in forte aumento. La diagnosi precoce di un nodulo tiroideo può consentire di intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile. I nostri dipendenti hanno mostrato grande attenzione per queste iniziative dedicate alla salute e noi coltiviamo con costanza le occasioni per diffondere la cultura della prevenzione.”







Le visite avranno anche l’obiettivo, centrale per la Fondazione ANT, di sensibilizzare le persone all'argomento, informando sui corretti stili di vita e consigliando di sottoporsi periodicamente a controlli specialistici di diagnosi precoce.







FONDAZIONE ANT



Fondazione ANT Italia ONLUS è presente a Rimini da 6 anni con le proprie attività gratuite di assistenza medico specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica.



A Rimini sono attive la sede di via Cairoli 22 ed un Charity Point al corso D'Augusto 188, luogo d’incontro, accoglienza, raccolta fondi, sensibilizzazione dei cittadini e di socializzazione e aggregazione dei volontari.