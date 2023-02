Confartigianato Rimini ha incontrato il nuovo Prefetto

Attualità

Rimini

| 11:23 - 01 Febbraio 2023

Incontro in Prefettura.

Una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il nuovo Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, da poche settimane insediatasi a Rimini.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Rimini Davide Cupioli insieme a Mauro Vanni Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, erano accompagnati dal responsabile di ANCOS Mauro Nisi, dal Segretario Generale Gianluca Capriotti e dal Coordinatore Generale Sergio Loggia.







“Si è trattata di una visita molto apprezzata e che ci ha consentito di avviare un rapporto di conoscenza che sicuramente si approfondirà nei prossimi tempi. Ci siamo confrontati sui temi di attualità – il commento di Confartigianato - e convenuto sull’importanza di un dialogo continuo, anche di persona, su tutto ciò che rispettivamente consideriamo importante per monitorare il territorio.

Al Prefetto Dott.ssa Padovano abbiamo formulato un sincero benvenuto e un augurio di buon lavoro, manifestando la piena disponibilità a stabilire un proficuo rapporto di collaborazione, a conferma della positiva esperienza di dialogo e di confronto tra le istituzioni locali e Confartigianato maturata in questi anni. In questo primo contatto, abbiamo avuto modo di apprezzare, oltre l’alto profilo, l'affabilità del nuovo Prefetto e il suo interesse nei confronti di una realtà locale come Rimini con cui già in questi primi giorni di mandato ha iniziato a costruire un sistema di relazioni basato sulla reciproca disponibilità".