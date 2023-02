Calcio RSM, il mercato de La Fiorita si chiude con altri tre arrivi. Murata: ecco Rosti.

Sport

01 Febbraio 2023

Da sinistra Raffaele Russo e Laye Signate.





Il mercato invernal si è chiuso con l’arrivo di altre tre pedine in casa La Fiorita. Nel pomeriggio di ieri il club gialloblù ha perfezionato il trasferimento di due attaccanti e un centrocampista.



Gli attaccanti sono Raffaele Russo, classe 2002, e Laye Signate, classe 2001. Il primo è reduce dalla prima parte di stagione al ViPo Trento, club trentino che milita nel campionato di Eccellenza e lo scorso anno aveva vestito la maglia del Faetano.



Il senegalese Signate arriva dal Mazzarone, club siciliano che milita in Eccellenza, e nelle passate stagioni ha visto la maglia del Rieti, in Serie D.



Classe 2001 anche per il centrocampista di origini albanesi Galip Arapi, in arrivo dal Partizan Tirana, formazione che milita nella Super League albanese. Per lui anche convocazioni in Nazionale Under 17 e Under 19 dell’Albania.



Per tre giocatori in entrata, che si aggiungono ad Arrigoni, Abouzziane e Lago, si registra anche l’uscita di Enrico Bartolini, al quale la società rivolge un sentito ringraziamento per l’apporto dato in questi mesi alla causa gialloblù.



La Juvenes-Dogana si rnforza con il difensore Giacomo Valentini del Cosmos. Sceso in campo 14 volte durante il campionato in corso, il centrocampista, classe 2001, resterà in prestito ai biancorossoblù fino al termine della stagione.