Volley B, PromoPharma di scena a Viadana

| 10:56 - 01 Febbraio 2023

Il coach Stefano Mascetti.

Dopo due settimane di sosta la PromoPharma inizia il girone di ritorno rendendo visita al Viadana Volley, squadra battuta all’esordio in campionato per 3 a 1 ma che, dopo un pessimo inizio che l’ha vista per settimane in fondo alla classifica, ha iniziato a macinare punti tanto da essere attualmente fuori dalla zona play-out.

“Viadana avrà una gran voglia di rivalsa. – E’ sicuro Stefano Mascetti, coach dei titani. - E’ una buona squadra che punta molto sull’opposto Bartoli ma anche gli altri suoi giocatori sono esperti e tecnicamente più che capaci. Non avessero sbagliato le prime partite, sarebbero molto più in alto in classifica. Noi, come al solito, andremo a giocare il nostro volley aggressivo, cercando di fare la partita e sperando di essere tutti a posto fisicamente. Purtroppo è incerta la presenza dell’opposto Paganelli che ha problemi a un ginocchio”.



Classifica. Gabbiano Mantova 39, Arredopark Sommacampagna 28, Querzoli Forlì 26, Volley Montichiari 24, Kema Asola 23, Sab Group Rubicone 23, Ama San Martino in Rio 19, Kerakoll Sassuolo 18, Viadana Volley 18, Planet Group Spezzanese 14, PromoPharma 14, Pietro Pezzi Ravenna 14, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Viadana Volley – PromoPharma San Marino. Sabato 4 febbraio ore 20.30 a Viadana.



La Titan Services inizia il girone di ritorno ospitando lo Junior Coriano. All’andata fu una sconfitta piuttosto netta per 3 a 0. “Inizia il girone di ritorno e dobbiamo pensare di fare punti anche contro squadre che non sono dirette concorrenti alla salvezza. – Afferma Wilson Renzi, coach della Titan Services. – Coriano, che sta disputando un ottimo campionato, è una squadra solida in difesa ed esperta. Si basa sul gioco collettivo ma con un opposto molto pericoloso che è il loro terminale d’attacco preferito. Noi dovremo sfruttare i loro punti deboli, essendo brave a creare situazioni di gioco positive per noi, senza cadere in quelle “trappole” psicologiche che poi ci portano a commettere errori a ripetizione. In questo periodo di riposo relativo abbiamo avuto fuori la banda Rebecca Filippi che forse recupereremo per la panchina. Le altre giocatrici stanno tutte bene e sono disponibili”.



Classifica. Portuali Ravenna 34, Figurella Rimini 29, Fulgur Bagnacavallo 28, Fenix Faenza 25, Junior Coriano 23, Idea Volley Santarcangelo 22, Longiano Volley 20, Unica Volley Rimini 18, Titan Services 10, Stella Rimini 9, Teodora Ravenna 8, Viserba Volley 8, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services – Junior Coriano. Sabato 4 febbraio alle 18.30 a Serravalle.